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Dybala crea, Malen fa gol: la Roma strapazza la Fiorentina

Buona, anzi ottima, la prima per i giallorossi che giù mandano un segnale al campionato. Viola battuti 4-0

di Giovanni Vasso - 25 Agosto 2026

Dybala crea, Malen segna: buona, anzi ottima, la prima per la Roma del Gasp che supera in scioltezza la Fiorentina. Quattro reti a zero, una lezione di calcio per i viola che hanno cominciato il nuovo campionato con l’ambizione di superare anche solo il ricordo della pessima annata scorsa. Tutto facile per i giallorossi. La cura Gasperini funziona e se il buongiorno si vede dal mattino, la Roma si accredita fin da subito tra le possibili rivali di Inter e Napoli alla conquista dello scudetto.

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Roma strapazza la Fiorentina

Le statistiche parlano, il risultato urla. La verità è che il campo ha riferito ai tifosi una realtà che sognavano da tempo. Una squadra tonica, piena di idee e vitalità, che prende a pallate gli avversari. La Roma scesa in campo contro la Fiorentina trova in Dybala la sua musa: sono stati addirittura tre gli assist sfornati. Malen, però, è il suo paladino senza macchia e senza paura. Tre gol che mandano in archivio la prima giornata di campionato. Il quarto gol tocca al giovane Pisilli. E pure questo è un segnale più che positivo in ottica futura.

Dove vogliono arrivare i giallorossi?

Certo, è solo la prima partita di questo campionato lungo e periglioso. Ma la Roma che all’Olimpico ha fatto un sol boccone della Fiorentina ha dato un segnale serio a tutte le rivali. Solo l’Inter è riuscita, contro il più modesto Monza, a vincere con un risultato altrettanto rotondo. Per il resto, ai piani alti della classifica, stanno tutti con le gambe ancora imballate. Il Napoli ha battuto il Genoa con la spintarella di De Bruyne, il Milan ha superato di misura il Torino e la Juventus ha vinto col Frosinone ma, tra bocciature (Kolo Muani) e infortuni (Yildiz), non ne esce rinfrancata. La strada verso il Tricolore è lunga ma i giallorossi lo hanno già messo in chiaro: se continua così, pure la Roma è in lizza per il titolo.