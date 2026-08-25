Politica

Vannacci smette di galleggiare nei sondaggi e prova a pesare nelle urne

di Eleonora Manzo - 25 Agosto 2026

La decisione di Roberto Vannacci di partecipare alle elezioni suppletive segna un passaggio politico che vale più della singola candidatura. Fino ad ora il generale aveva potuto contare su una condizione per molti versi favorevole, con una presenza costante nel dibattito pubblico, un profilo fortemente riconoscibile, un seguito misurato e spesso amplificato dai sondaggi, senza però essere costretto fino in fondo alla verifica più seria, quella delle urne. Adesso il punto cambia. Non c’è più soltanto il consenso potenziale, evocato o rilevato. C’è la scelta di mettersi davvero in gioco.

Dai sondaggi alla dinamica concreta del voto

Ed è proprio questo l’elemento che rende la sua mossa interessante. Per mesi Vannacci ha occupato uno spazio politico ben preciso, quello di un’identità forte, ruvida, non addomesticata, capace di intercettare una fetta di elettorato insofferente ai linguaggi moderati e alle mediazioni. Ma una cosa è abitare con disinvoltura la dimensione dei sondaggi, un’altra è entrare nella dinamica concreta del voto, dove il consenso va trasformato in scelta, organizzazione, presenza sul territorio, capacità di reggere urti e contraddizioni.

In questo senso, la partecipazione alle suppletive rompe una sorta di sospensione. Vannacci accetta di uscire da quella zona relativamente protetta in cui si può capitalizzare attenzione senza assumersi del tutto il rischio della conta. È una scelta che può rafforzarlo, se riuscirà a dimostrare che la sua popolarità non è soltanto momentanea, ma politica.

Meloni e il vantaggio del centrodestra sull’avanzata di Vannacci

Il punto, però, non riguarda solo lui. Riguarda il centrodestra e la sua capacità di assorbire spinte diverse senza trasformarle in fattori di competizione distruttiva. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da questo punto di vista, continua ad avere un vantaggio politico evidente. Presidia da anni il campo dell’identità nazionale con una credibilità che non nasce oggi e che non dipende da operazioni tattiche. Per questo la possibile avanzata di Vannacci non appare, almeno in sé, come una minaccia alla leadership della premier. Semmai può rappresentare un test su quanto il centrodestra riesca ad allargarsi mantenendo una direzione chiara.

Se la candidatura sarà letta come un contributo a un campo già definito, allora Vannacci potrà diventare una risorsa aggiuntiva. Se invece il passaggio al voto dovesse trasformarsi nella costruzione di una legittimazione separata, quasi competitiva, allora il rischio sarebbe quello di caricare una suppletiva di significati sproporzionati. Ed è proprio questo che il centrodestra di governo ha interesse a evitare.

Il capitolo calabrese e la vicenda Vannacci

C’è poi il capitolo calabrese, dove il rapporto tra Roberto Occhiuto e Domenico Giannetta appare ormai compromesso e carico di conseguenze politiche. In questo contesto, la vicenda Vannacci diventa una chiave utile per leggere ciò che può accadere quando, dentro il centrodestra, un profilo forte e riconoscibile entra in attrito con un assetto di comando già consolidato.

La frattura tra Occhiuto e Giannetta segnala una tensione sul controllo della linea, degli equilibri e della rappresentanza dentro il centrodestra calabrese.

Se Vannacci, passando dalla rendita dei sondaggi alla prova reale del voto, dovesse dimostrare che esiste uno spazio politico concreto per figure capaci di mobilitare consenso in modo diretto e identitario, allora anche vicende territoriali come quella calabrese assumerebbero un peso diverso. Perché la rottura tra Occhiuto e Giannetta finirebbe per essere interpretata non soltanto come un regolamento di conti interno, ma come il sintomo di una difficoltà più ampia, ossia, quella di tenere dentro lo stesso recinto leadership di governo, gestione del potere e personalità che ambiscono a costruirsi un’autonoma forza politica.

Occhiuto, Giannetta e la tenuta della coalizione attorno a Meloni

Per Occhiuto, naturalmente, il tema resta quello della tenuta di comando e dell’ordine interno. Per Giannetta, invece, la rottura può trasformarsi in un passaggio di ridefinizione politica, soprattutto se riuscisse a intercettare quel pezzo di elettorato o di classe dirigente che non si riconosce più in una gestione troppo centralizzata. E il rischio, per il centrodestra, è che una frattura già aperta in Calabria diventi il segnale di tensioni destinate a riproporsi altrove, proprio mentre la coalizione nazionale ha interesse a restare saldamente compatta attorno alla guida di Giorgia Meloni.

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