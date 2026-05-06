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Paul McCartney e Ringo Starr di nuovo insieme per un singolo

Uscirà venerdì 8 maggio "Home to Us" brano del nuovo album "The Boys of dungeon lane"

di Martino Tursi - 6 Maggio 2026

Ringo Starr e Paul McCartney tornano, insieme, con un nuovo singolo. Il brano, che rappresenta il primo duetto tra i due storici esponenti dei Beatles, si chiamerà Home to Us. Ed è contenuto all’interno di The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album firmato proprio da McCartney e che uscirà il 29 maggio prossimo. Il singolo, invece, sarà pubblico venerdì 8 maggio. A dirlo, naturalmente, è stato Paul McCartney in un incontro londinese tenutosi agli Abbey Road Studios coi fan.

Ringo Starr e Paul McCartney il singolo

Più che un incontro coi fans, un vero e proprio evento pubblicitario. Già, perché si è trattato di una “sorpresa” fatta a una cinquantina di invitati che hanno potuto non solo ascoltare in anteprima il singolo e l’album ma pure partecipare ai retroscena, condividere le fasi che hanno portato Paul McCartney a coinvolgere Ringo Starr nel suo nuovo album. Il marchio Beatles è sempre forte, e si rafforza ancora di più a distanza di decenni.

“The Boys of Dungeon Lane”

Erano cinque anni che McCartney non pubblicava un album. Che si presenta al pubblico come “una raccolta rivelatrice di storie mai condivise prima”. Arricchita, naturalmente da “ricordi personali” e nuove “canzoni d’amore”. Paul rivisita gli anni formativi che hanno plasmato sia la sua vita, sia le fondamenta stesse della cultura popolare moderna. L’album è senza dubbio il suo più personale e introspettivo fino ad oggi, con storie inedite che trasportano l’ascoltatore indietro nel tempo, dove tutto è iniziato. Fino a riportare Paul McCartney a incrociare il buon vecchio Ringo Starr per un singolo che si preannuncia epocale.