Cronaca

Pentecoste, il litorale friulano si blinda

Lignano rafforza le misure di sicurezza in vista dell’arrivo dei giovani austriaci e tedeschi

di Marzio Amoroso - 13 Marzo 2026

Lignano Sabbiadoro si prepara ad affrontare la Pentecoste e i grandi flussi di maggio. Con l’arrivo di migliaia di giovani provenienti soprattutto da Austria e Germania per il tradizionale ponte di Pentecoste. Un appuntamento che negli ultimi anni ha mostrato anche il suo lato critico. Eccessi alcolici, risse improvvise, furti, degrado in spiaggia e in strada, oltre a numerosi ricoveri per abuso di alcol e sostanze.

Per questo, il Comune e le forze dell’ordine hanno predisposto un piano di sicurezza straordinario, pensato per prevenire gli episodi che hanno segnato le scorse edizioni.

Controlli potenziati e aree sensibili presidiate

La Prefettura ha coordinato un dispositivo che prevede: Pattuglie aggiuntive di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, unità cinofile per il contrasto allo spaccio, presidi fissi nelle zone più frequentate dai giovani, tra cui Terrazza a Mare, Sabbiadoro e il lungomare, controlli mirati su alcol, vetro e vendita notturna, monitoraggio costante dei flussi in arrivo tramite autobus turistici e auto private, i il ripristino di eventuali Zone Rosse L’obiettivo è duplice, garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti, e prevenire situazioni di rischio legate all’abuso di alcol, che negli ultimi anni hanno portato a decine di interventi sanitari.

Il fenomeno “Maranza”

A preoccupare le autorità non è solo l’afflusso massiccio di giovani, ma anche la presenza di gruppi riconducibili al fenomeno dei cosiddetti “Maranza”, adolescenti e ventenni caratterizzati spesso da comportamenti spesso sopra le righe. Sebbene il termine sia diventato un’etichetta generica, le forze dell’ordine segnalano che proprio all’interno di questi gruppi si sono verificati negli anni scorsi episodi di microcriminalità, risse e danneggiamenti, soprattutto nelle ore notturne.

L’amministrazione sottolinea che l’obiettivo non è criminalizzare i giovani, ma garantire un clima di festa controllato, evitando che la città diventi teatro di eccessi difficili da gestire.

Un banco di prova per la stagione estiva

Il ponte di Pentecoste è considerato un vero test per la macchina organizzativa del litorale. La capacità di gestire l’afflusso, prevenire gli episodi critici e mantenere un clima sereno sarà un indicatore importante in vista dell’estate ormai alle porte. Le forze dell’ordine invitano alla prudenza, mentre la città si prepara ad accogliere migliaia di giovani con un messaggio chiaro, divertimento sì, ma in sicurezza e nel rispetto della comunità locale.