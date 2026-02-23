Cultura & Spettacolo

Lignano celebra la 41ª Festa delle Cape 2026. Tradizione, mare e solidarietà in Piazza d’Olivo

Lignano Sabbiadoro si prepara così a inaugurare un nuovo anno turistico con un evento che unisce tradizione, gusto e impegno civile, confermandosi uno dei simboli più autentici della rivirera Adriatica.

di Gianluca Pascutti - 23 Febbraio 2026

Lignano Sabbiadoro torna a essere protagonista della scena enogastronomica del Friuli Venezia Giulia con la 41ª Festa delle Cape. L’evento da oltre quattro decenni inaugura la stagione balneare e richiama migliaia di visitatori, anche dall’estero, nella cornice di Piazza Marcello d’Olivo, a Lignano Pineta. Le date del 2026 sono già fissate: 7–8 marzo e 14–15 marzo, due fine settimana dedicati ai sapori autentici dell’Alto Adriatico e alla solidarietà, elemento che da sempre caratterizza questa manifestazione.

Una tradizione nata dal mare

La Festa delle Cape venne ideata nel 1984 da un gruppo di pescatori professionisti, desiderosi di far conoscere il pescato locale e di sostenere, attraverso il proprio lavoro, le realtà sociali del territorio. Nel tempo l’iniziativa è cresciuta, mantenendo però intatta la sua identità, un appuntamento popolare, genuino, costruito attorno al rapporto diretto tra mare, comunità e cultura gastronomica.

I piatti della tradizione

Sui banchi allestiti in piazza verranno servite specialità preparate secondo ricette semplici e rigorose, che valorizzano il pescato dell’Alto Adriatico. Tra i protagonisti non mancheranno: cape in diverse varianti, fasolari e vongole, seppie cucinate secondo tradizione, sardoni e altri pesci locali.

Ogni piatto viene realizzato direttamente dai pescatori e dai volontari dell’associazione organizzatrice, l’A.P.S. “Al Mare”, che garantisce qualità e rispetto della stagionalità.

Beneficenza e comunità

La Festa delle Cape non è solo gastronomia. Il ricavato viene destinato ogni anno a enti e associazioni che operano nel sociale, dalla sanità alla solidarietà familiare. Negli anni sono stati sostenute diverse realtà locali impegnate nel supporto alle persone più fragili. Anche nel 2026 l’obiettivo resta lo stesso, trasformare un evento popolare in un gesto concreto di aiuto.

Un appuntamento che apre la stagione

L’affluenza delle ultime edizioni ha confermato la forza di questa manifestazione, capace di attirare residenti, turisti e curiosi. L’atmosfera conviviale, le lunghe tavolate, i profumi del mare e la vista sulla piazza rendono la Festa delle Cape un momento atteso da tutta la comunità.