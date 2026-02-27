Italpress Notizie Motori

Per Abarth decimo premio “Best Cars”, seconda vittoria consecutiva per la 500e

di Italpress - 27 Febbraio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Gli autorevoli lettori tedeschi di “auto motor und sport” hanno nuovamente incoronato la Abarth 500e come “Best Mini Car”, decretando il decimo successo assoluto del marchio nei prestigiosi premi “Best Cars” e la seconda vittoria consecutiva per la prima Abarth completamente elettrica. Abarth celebra un’altra pietra miliare nel suo percorso di elettrificazione: la Abarth 500e trionfa alla 50a edizione dei premi “Best Cars” di “auto motor und sport”. La berlina sportiva completamente elettrica vince la categoria “Mini Cars” per il secondo anno consecutivo, ottenendo il 23,9% dei voti e riaffermando il forte appeal di Abarth tra gli appassionati di auto in uno dei mercati automobilistici più esigenti d’Europa. Il risultato di quest’anno segna anche la decima vittoria assoluta per Abarth nella storia del concorso, a testimonianza della duratura reputazione internazionale del marchio in termini di prestazioni ed emozioni. Lo scorso anno, la 500e aveva già impressionato i lettori tedeschi con il suo carattere dinamico e completamente elettrico, e continua ad acquisire rilevanza internazionale per la strategia di prodotto elettrificata di Abarth. Nell’edizione del 2026, 94.911 partecipanti hanno valutato 480 veicoli in 13 categorie, confermando l’ampia portata del premio e l’elevato riconoscimento del settore. La cerimonia ufficiale si terrà il 10 giugno 2026 presso il Castello di Stoccarda, uno dei luoghi culturali più iconici della Germania.La fiducia espressa dai lettori tedeschi evidenzia non solo il legame emotivo con Abarth, ma anche la crescente credibilità del marchio nelle prestazioni elettriche. L’Abarth 500e incarna questa nuova era: alimentata da un motore elettrico da 113,7 kW (155 CV), accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,0 secondi, mentre il sound Abarth, garantito dal generatore sonoro disattivabile, aggiunge l’inconfondibile carattere dello Scorpione a ogni guida.Disponibile sia in versione berlina che cabrio con tetto avvolgibile elettrico, l’Abarth 500e continua ad attrarre gli automobilisti che cercano prestazioni con un autentico spirito racing.

foto: ufficio stampa Stellantis

