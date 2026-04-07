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Per il ponte di Pasqua 224 mila turisti negli agriturismi della Toscana

di Italpress - 7 Aprile 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – Sono 224 mila i turisti che hanno trascorso il ponte di Pasqua in uno dei quasi 6 mila agriturismi della Toscana. Il sole e le temperature estive hanno spazzato via insieme al freddo delle ultime settimane, anche il clima di incertezza legato alle tensioni internazionali, spingendo tanti turisti a prediligere una vacanza di prossimità. Il 44% di coloro che ha trascorso il ponte fuori casa lo ha fatto muovendosi all’interno della propria regione. E’ il bilancio fornito da Terranostra Toscana, l’associazione degli agriturismi di Coldiretti, all’indomani del positivo ponte pasquale. “Il turismo di prossimità trova nelle campagne e nelle aziende agricole un alleato naturale, luoghi e territori da scoprire vicino casa, tradizioni rurali, prodotti sani e stagionali-spiega Marco Masala, presidente Terranostra Toscana-. Il bel tempo ha ribaltato lo scenario della vigilia cambiando le sorti di questo primo appuntamento che per molte strutture segna l’avvio della stagione. Una volta che è stato chiaro che sarebbe stato un ponte benedetto dal sole e con temperature miti le strutture hanno registrato una forte accelerazione nelle prenotazioni sia dei pernottamenti che per i pranzi pasquali soprattutto da parte delle famiglie con bambini. Il bilancio è più che positivo”.

“La stagione è partita con il piede giusto: i segnali per il periodo estivo sono incoraggianti con molte strutture vicine al sold out. Al momento la crisi internazionale non pare toccare le vacanze estive in agriturismo” ha concluso Masala.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).