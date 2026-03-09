Italpress Notizie Motori

Per la nuova Renault Clio 10.000 ordini in Italia dal lancio

di Italpress - 9 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nuova Renault Clio continua a conquistare il pubblico italiano: dal lancio commerciale, ha già raggiunto 10.000 ordini, confermando il forte apprezzamento dei clienti per una delle compatte più iconiche del mercato. Tra le motorizzazioni disponibili, la preferita dai clienti è la Full Hybrid E-Tech 160, scelta da un numero crescente di acquirenti grazie alla sua capacità di coniugare efficienza, prestazioni e grande versatilità.

Il sistema ibrido E-tech garantisce, infatti, consumi ridotti (3,9l/100km), un’accelerazione brillante (0-100 in 8,3 sec.) e un’autonomia elevata (1.000 km), caratteristiche che rendono Clio adatta ad ogni esigenza di mobilità: perfetta nel traffico urbano, efficace nei percorsi extraurbani ed accessibile anche ai neopatentati.

I clienti stanno apprezzando anche la forte personalità stilistica di Nuova Clio, espressa dal look rinnovato, più sportivo e distintivo, che rafforza il carattere dinamico del modello. All’interno, un ruolo chiave è giocato dal sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, che porta a bordo un’esperienza digitale intuitiva e moderna, contribuendo a rendere ogni viaggio più semplice e connesso.

“Raggiungere 10.000 ordini in poco più di 3 mesi è un risultato che ci rende molto orgogliosi. Nuova Clio dimostra ancora una volta la sua capacità di interpretare perfettamente le esigenze degli automobilisti italiani: efficienza, piacere di guida, tecnologia e stile. Questo è solo l’inizio di un percorso di successo che ci fa guardare con grande fiducia ai risultati dei prossimi mesi” ha dichiarato Sèbastien Guigues, CEO Renault Italia.

Un traguardo importante che conferma il forte legame tra Clio e il mercato italiano e che rappresenta un promettente inizio per i mesi a venire.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

