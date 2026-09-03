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Tre uragani nel Pacifico. Lowell, Karina e Marie, la mappa completa del rischio

Un Pacifico insolitamente sovraccarico mette in allerta gli esperti

di Gianluca Pascutti - 3 Settembre 2026

contenuto grafico generato con IA

Il Pacifico orientale e centrale sta attraversando una fase di attività tropicale fuori scala. In mare aperto sono presenti tre sistemi contemporanei, l’uragano Lowell, l’uragano Karina e la tempesta tropicale Marie, destinata a diventare uragano nelle prossime ore. La combinazione di acque molto calde e cizallatura minima sta favorendo una crescita rapida e costante di tutti e tre i cicloni.

Lowell, il gigante che domina la scena

Il più potente è Lowell, classificato come uragano di categoria 4. Il ciclone si trova a sud delle Hawaii, con venti superiori ai 250 km/h e una struttura perfettamente organizzata. L’occhio è ampio e stabile, segno di un sistema estremamente maturo. Lowell procede verso ovest con velocità moderata e genera mareggiate imponenti lungo le coste hawaiane. Le onde più alte colpiscono i litorali esposti a sud, con correnti di risacca molto pericolose. Non sono previsti impatti diretti del vento sulle isole, ma la situazione resta delicata per le condizioni del mare.

Karina, un uragano di categoria 4 in pieno oceano

Più a est, Karina mantiene la categoria 4, con venti oltre i 230 km/h e una traiettoria diretta verso mare aperto. Il ciclone si trova molto lontano dalla terraferma e non rappresenta una minaccia diretta. Karina continua a produrre moto ondoso significativo verso le coste del Messico e della California meridionale, ma senza effetti severi. I modelli indicano un indebolimento graduale, mentre il sistema si allontana ulteriormente dalle zone abitate.

Marie, la tempesta che punta allo status di uragano

Sul lato orientale del bacino, Marie è una tempesta tropicale in rapida intensificazione. I venti hanno superato i 110 km/h e la struttura centrale mostra segnali di consolidamento. Marie si muove parallelo alla costa del Messico, portando piogge intense, mareggiate e un aumento dell’umidità tropicale diretta verso il Sud‑ovest degli Stati Uniti.

Una stagione che non rallenta

La presenza simultanea di Lowell, Karina e Marie conferma una stagione estremamente attiva. Le acque calde del Pacifico favoriscono cicli di intensificazione rapida, con sistemi che raggiungono categorie elevate in poche ore. La situazione resta sotto osservazione, perché il bacino continua a mostrare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi cicloni.

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