Cronaca

Perquisizioni in corso al Garante della Privacy

C'è l'inchiesta che coinvolge il presidente Stanzione e altri membri dell'autorità garante

di Cristiana Flaminio - 15 Gennaio 2026

In corso le perquisizioni al Garante della Privacy, in azione i militari della Guardia di Finanza. C’è l’indagine. Sotto inchiesta ci sarebbero il presidente Pasquale Stanzione e altri membri dell’autorità garante. Stando alle notizie che trapelano dall’inchiesta, le ipotesi di reato per le quali indagano i magistrati della Procura della Repubblica di Roma sarebbero quelle di peculato e corruzione.

Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy

Nell’elenco degli indagati, oltre a Stanzione, ci sarebbero pure Gineva Cerrina Ferroni, Guido Scorza e Agostino Ghiglia. Quest’ultimo, nei mesi scorsi, era finito al centro delle polemiche per le foto che lo ritraevano dopo un presunto incontro tenutosi a via della Scrofa nella sede che oggi appartiene a Fratelli d’Italia e che s’innestavano nella polemica su Report. E il procedimento, stando a quanto si apprende, sarebbe partito proprio in seguito a un servizio della trasmissione tv diretta da Sigfrido Ranucci in merito a spese e procedure sanzionatorie ritenute opache.

L’annuncio di Ranucci

E proprio Ranucci ha dato l’annuncio dell’azione della Gdf. Il giornalista, sui social, ha parlato delle perquisizioni o meglio di “ispezione e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante dalla Privacy. In seguito ai servizi di Report, la procura ha aperto un’indagine. Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio. le spese per la carne comprata dal presidente Stanzione addebitate al Garante e la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban Stories”.