Editoriale

Piano Casa, così il governo migliora la qualità della vita

di Adolfo Spezzaferro - 23 Giugno 2026

La politica viene spesso (e giustamente) giudicata più per gli annunci che per i risultati. Ecco. il via libera della Camera al Piano Casa offre un terreno concreto su cui misurare l’azione del governo Meloni. L’emergenza abitativa è una delle grandi questioni sociali del Paese e il decreto vuole intervenire su più fronti: aumento dell’offerta di alloggi accessibili, attrazione di investimenti e accelerazione dei processi di rigenerazione urbana. Un segnale importante arriva anche dalla correzione di una norma che rischiava di favorire esclusivamente i grandi fondi internazionali.

Resta il vincolo dimensionale degli interventi superiori al miliardo di euro per accedere alle procedure semplificate, ma è sul fronte sociale che il pacchetto di misure dà il suo meglio. La novità più significativa riguarda infatti l’estensione degli alloggi a canone calmierato ai dipendenti pubblici. Insegnanti, operatori sanitari e forze dell’ordine potranno beneficiare di una misura che risponde alle difficoltà di vivere e lavorare nelle grandi città, dove gli affitti hanno raggiunto livelli spesso insostenibili.

È una scelta che guarda alla tenuta dei servizi essenziali e alla coesione sociale. Perché garantire una casa a chi garantisce servizi ai cittadini significa investire nella qualità stessa della vita di tutti.