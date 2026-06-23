Esteri

La Colombia vira a destra. Vince Abelardo de la Espriella. La sinistra chiede il riconteggio

Il filotrumpiano conquista la presidenza

di Enzo Ricci - 23 Giugno 2026

La Colombia ha scelto. Abelardo de la Espriella, avvocato imprenditore, volto duro e dichiaratamente filotrumpiano, ha conquistato la presidenza con un margine minimo ma sufficiente a ribaltare l’orientamento politico del Paese. La sua vittoria, che non resta confinata a Bogotá, è l’ennesimo tassello di una mappa latinoamericana che, nel giro di pochi anni, ha cambiato colore.

La battaglia tra destra e sinistra potrebbe continuare in altre sedi

A Barranquilla, davanti a migliaia di sostenitori, l’istrionico De la Espriella ha celebrato “l’inizio di una nuova era”. I numeri, il 49,7% contro il 48,7% del rivale di sinistra Ivan Cepeda, raccontano una campagna elettorale fortemente polarizzata, segnata da attentati e omicidi politici. Il capo dello Stato uscente Petro e Cepeda hanno denunciato anomalie nel sistema di conteggio, segnalando seggi senza firme dei funzionari elettorali e presunte irregolarità nel software utilizzato. “El Tigre”, come lo chiamano i suoi, ha costruito la sua ascesa su un messaggio semplice e muscolare, quello della guerra senza tregua ai gruppi armati e al narcotraffico, “nel rispetto della Costituzione”, ma senza esitazioni. Una promessa che ha intercettato la paura diffusa e la stanchezza verso un processo di pace percepito come fragile e incompiuto.

Si rafforza il blocco conservatore

La Colombia si aggiunge dunque al nuovo fronte conservatore che negli ultimi anni ha conquistato Argentina, Cile ed Ecuador. Un’onda lunga che ridisegna gli equilibri regionali e riporta gli Usa al centro della scena. Non a caso le congratulazioni statunitensi sono arrivate in tempo reale. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di una futura collaborazione “per la sicurezza” e per “fermare l’immigrazione clandestina verso gli Stati Uniti”. Termini che lasciano pensare a un’agenda già scritta.

I complimenti di Trump a de la Espriella

Il presidente americano Donald Trump non ha perso l’occasione per rivendicare il successo del suo alleato ideologico. Su Truth Social ha pubblicato una foto del milionario colombiano accompagnata da un commento trionfale: “Ha vinto, e largamente!”. Una lettura che conferma la sintonia politica e comunicativa tra i due.

Meloni invita in Italia il nuovo presidente della Colombia

Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha salutato con entusiasmo il risultato. Su X ha definito il nuovo presidente colombiano “un amico dell’Italia” e ha promesso di rafforzare le relazioni bilaterali, soprattutto sul fronte della sicurezza e della lotta al narcotraffico. “Ti aspetto in Italia!”, ha concluso Meloni, con un tono che va oltre la diplomazia di rito e segnala la volontà di inserirsi nel nuovo equilibrio continentale.

L’insediamento di Abelardo de la Espriella, previsto per il 7 agosto, avverrà in un clima di tensione e aspettative altissime. L’America Latina sta vivendo un nuovo ciclo più securitario e allineato a Washington.