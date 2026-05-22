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Pichetto “La nostra biodiversità è un tesoro che dobbiamo proteggere”

di Italpress - 22 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata internazionale della biodiversità, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rinnova il proprio impegno per la tutela del patrimonio naturale italiano e sottolinea il legame sempre più stretto tra biodiversità e cambiamento climatico. Indetta dall’Onu nel 2000 per celebrare l’adozione della Convenzione sulla diversità biologica, quest’anno ha assunto come tema “Acting locally for global impact” (Agire a livello locale per un impatto globale). Il nostro Paese è uno dei principali hotspot di biodiversità del Continente: ospita oltre 60.000 specie animali e più di 8.000 specie di piante vascolari, concentrando circa un terzo delle specie animali europee e quasi la metà di quelle vegetali.

“La nostra biodiversità – afferma il ministro Gilberto Pichetto – è un tesoro che dobbiamo proteggere e valorizzare: dalle azioni sul più piccolo territorio alle grandi decisioni globali, tutto contribuisce alla sua difesa”. “Salvaguardare gli ecosistemi significa rafforzare la capacità del Paese di rispondere alle sfide che ci pone il cambiamento climatico, garantendo benessere, sicurezza e sviluppo sostenibile. L’impegno comune di istituzioni, imprese e cittadini è determinante per affermare la centralità della nostra natura per la crescita”, conclude il ministro.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).