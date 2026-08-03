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Pimm’s, la storia del celebre aperitivo inglese che ha conquistato il mondo

Dal cuore della Londra vittoriana ai giardini estivi di tutto il mondo: la storia, le curiosità e il celebre cocktail che hanno reso il Pimm's un'icona dell'aperitivo britannico.

di Gianluca Pascutti - 3 Agosto 2026

Pimm’s è molto più di un semplice liquore, rappresenta una vera e propria istituzione della tradizione britannica. Fresco, aromatico e inconfondibile, questo aperitivo è diventato nel tempo uno dei simboli dell’estate inglese, protagonista di eventi sportivi, feste all’aperto e momenti di convivialità. La sua storia, iniziata quasi due secoli fa, racconta come un’intuizione commerciale sia riuscita a trasformarsi in un fenomeno internazionale.

Le origini del Pimm’s nella Londra vittoriana

La nascita del Pimm’s risale al 1840, quando James Pimm, proprietario di un rinomato locale londinese specializzato in ostriche e frutti di mare, cercò una bevanda capace di accompagnare al meglio i piatti serviti ai suoi clienti. L’obiettivo era creare un digestivo piacevole, leggero e aromatico, in grado di esaltare i sapori della cucina senza risultare eccessivamente alcolico.

Dopo numerosi esperimenti nacque una miscela a base di gin, arricchita con erbe officinali, spezie e scorze di agrumi. La bevanda veniva servita in una piccola coppa, chiamata No. 1 Cup, nome destinato a diventare parte integrante dell’identità del prodotto.

Il successo del Pimm’s oltre i confini del locale

L’apprezzamento dei clienti fu immediato e la richiesta aumentò rapidamente. In poco tempo il Pimm’s smise di essere una specialità riservata al ristorante di James Pimm e iniziò a essere distribuito in altre attività londinesi. Con il passare degli anni furono sviluppate diverse varianti, realizzate con differenti basi alcoliche come whisky, brandy, rum e vodka. Tuttavia, la ricetta originale a base di gin, conosciuta come Pimm’s No. 1, rimase la più amata e ancora oggi rappresenta il marchio per eccellenza.

Il cocktail che è diventato un simbolo dell’estate britannica

La vera consacrazione arrivò quando il Pimm’s iniziò a essere miscelato con limonata frizzante e guarnito con cetriolo, fragole, arancia, mela e foglie di menta. Nacque così il celebre Pimm’s Cup, un cocktail fresco, profumato e poco alcolico, ideale per essere gustato durante le giornate più calde. Il suo sapore equilibrato e la sua eleganza lo hanno trasformato in uno dei drink più rappresentativi della cultura inglese, capace di unire tradizione e convivialità in un solo bicchiere.

Il legame tra Pimm’s e i grandi eventi sportivi

Nel corso dei decenni il Pimm’s è diventato uno degli elementi distintivi delle manifestazioni sportive più prestigiose del Regno Unito. Il suo nome è strettamente associato al torneo di Wimbledon, dove ogni estate migliaia di spettatori scelgono questo cocktail come bevanda simbolo dell’evento. Anche durante competizioni ippiche, regate e celebrazioni all’aperto, il Pimm’s continua a essere una presenza immancabile, contribuendo a rafforzare il suo legame con la stagione estiva e con l’eleganza dello stile britannico.

Perché il Pimm’s continua a conquistare il mondo

A quasi due secoli dalla sua nascita, il Pimm’s mantiene intatto il proprio fascino. La ricetta originale, il gusto speziato con delicate note agrumate e la versatilità nella preparazione dei cocktail ne fanno ancora oggi uno degli aperitivi più apprezzati a livello internazionale.

Come si prepara il cocktail Pimm’s

Ingredienti (1 bicchiere)

50 ml di Pimm’s No. 1

150 ml di limonata frizzante ben fredda

Ghiaccio in abbondanza

2-3 fettine di cetriolo

1 fragola tagliata a metà

1 spicchio d’arancia

1 fettina di mela

Qualche foglia di menta fresca

Preparazione

Riempi un bicchiere alto o una coppa capiente con abbondante ghiaccio. Versa il Pimm’s No. 1. Aggiungi la limonata frizzante ben fredda. Mescola delicatamente con un bar spoon o un cucchiaino lungo. Completa con cetriolo, fragola, arancia, mela e menta fresca. Servi subito, senza shakerare.

Il consiglio

Per una versione ancora più estiva puoi aggiungere qualche fetta di limone o una spruzzata di acqua frizzante, mantenendo comunque il delicato equilibrio che ha reso questo drink celebre in tutto il mondo. Nei locali il Pimm’s viene servito molto spesso con il Ginger Ale, bevanda analcolica speziata allo Zenzero dal gusto leggero, in alternativa si può usare la Ginger Beer più piccante e intensa.

Il Pimm’s No. 1 ha una gradazione alcolica che varia leggermente a seconda del mercato di vendita, ma generalmente è compresa tra 25% e 25,4% vol. Quando viene preparato nel classico Pimm’s Cup, la gradazione si abbassa sensibilmente perché il liquore viene diluito con limonata frizzante e ghiaccio e si aggira tra i 5-6% vol.

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