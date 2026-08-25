Cronaca

Bimba morta di difterite, i genitori denunciano gli ospedali

Oggi è stata depositata la querela in Procura a Palermo. Nominato un consulente di parte

di Maria Graziosi - 25 Agosto 2026

Una stanza adibita al ricovero ospedaliero all'interno di un ospedale, Torino, 30 maggio 2024. ANSA/JESSICA PASQUALON (generica, simbolica, sanita, sanità, medici, infermieri, Covid, pazienti)

I genitori della bambina morta per difterite hanno presentato denuncia contro gli ospedali che hanno tenuto in cura la piccola Anna Rosa. Manuela Maggio ed Emanuele Bartolotta, i genitori della piccola, hanno questa mattina depositato una querela per il tramite dell’avvocato Luigi Marrandino, del foro di Napoli Nord, ai tre ospedali in cui è stata ricoverata e curata la loro bambina. Si tratta dell’ospedale Cervello, del Civico e dell’ospedale dei Bambini, collegato proprio al Civico. È stata inoltre affidata la consulenza di parte al professore Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione.

Bimba morta di difterite, la denuncia dei genitori agli ospedali

La decisione dei genitori della bambina scomparsa a causa della difterite chiama dunque in causa tre ospedali e la sanità locale. Più elementi si avranno con l’autopsia a cui prenderà parte, proprio in veste di consulente di parte, il professor Municinò. Madre e padre della piccola intanto erano già finiti sotto accusa da parte della Procura di Palermo con l’accusa di omicidio colposo. E intanto il tribunale dei minorenni aveva aperto un procedimento per valutare eventuali profili di responsabilità genitoriale. Il nodo è quello del vaccino che non sarebbe stato inoculato alla bambina.

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