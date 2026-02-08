Torino

Polizia di Stato, a Torino arrivano 93 “rinforzi”

di Redazione - 8 Febbraio 2026

L’arrivo di nuove forze della Polizia di Stato rappresenta un segnale concreto di rafforzamento della sicurezza sul territorio torinese. Nei giorni scorsi il questore di Torino, Massimo Gambino, ha accolto 93 nuovi operatori, tra cui 62 agenti e 31 viceispettori, destinati a essere impiegati nei diversi presidi della città e dell’area metropolitana.

Il potenziamento degli organici risponde all’esigenza di intensificare l’attività di controllo e prevenzione, soprattutto nei quartieri considerati più delicati dal punto di vista dell’ordine pubblico. I nuovi poliziotti saranno distribuiti tra la Questura e i commissariati cittadini, contribuendo a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e a migliorare la capacità operativa nei servizi di pattugliamento, monitoraggio e intervento.

L’inserimento di nuove risorse arriva in un momento in cui il tema della sicurezza urbana continua a rappresentare una priorità per le istituzioni e per i cittadini. L’obiettivo è garantire una maggiore presenza visibile delle forze dell’ordine nelle aree più frequentate e nei contesti urbani caratterizzati da maggiori criticità, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati e al contrasto dei fenomeni di degrado.

I viceispettori, grazie al loro ruolo di coordinamento operativo, contribuiranno a rafforzare l’organizzazione dei servizi sul campo, mentre i nuovi agenti saranno impiegati prevalentemente nelle attività di controllo del territorio e nelle operazioni di polizia giudiziaria e amministrativa. Il rafforzamento dell’organico consentirà inoltre di sostenere con maggiore efficacia le attività investigative e i servizi straordinari predisposti in occasione di eventi o situazioni che richiedono un’intensificazione delle misure di sicurezza.

L’arrivo dei nuovi operatori si inserisce in una più ampia strategia nazionale volta a potenziare la presenza della Polizia di Stato nelle principali città italiane, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di sicurezza espresse dalle comunità locali e di garantire un presidio costante del territorio.

Per Torino, città caratterizzata da una forte complessità sociale e urbana, l’incremento delle risorse rappresenta un passaggio importante per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e per consolidare il lavoro quotidiano svolto dalle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

