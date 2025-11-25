Cronaca

Ponte Rodoni, scontro fra un camion e un treno: quattro feriti e traffico paralizzato

L’incidente di Ponte Rodoni riapre il dibattito sulla sicurezza dei passaggi a livello nelle aree rurali.

di Gianluca Pascutti - 25 Novembre 2025

Ponte Rodoni, incidente tra camion e treno: questa mattina, sulla linea ferroviaria Ferrara–Suzzara, un treno regionale in transito ha urtato un camion bisarca carico di automobili, provocando un violento impatto e pesanti disagi alla circolazione. L’incidente, avvenuto poco dopo le 7, ha causato quattro feriti e ha paralizzato sia la viabilità stradale sia quella ferroviaria, creando notevoli problemi per pendolari e residenti.

La dinamica: un mezzo pesante fermo sui binari

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità e dai soccorritori intervenuti, il camion bisarca si è arrestato sui binari all’altezza del passaggio a livello di Ponte Rodoni, in un tratto caratterizzato da una curva a S che riduce la visibilità. In quel momento il treno regionale, diretto verso Ferrara e con a bordo diversi studenti, stava sopraggiungendo lungo la stessa tratta.

Il macchinista ha tentato la frenata, ma l’impatto è stato inevitabile. La motrice del camion è stata sbalzata sulla massicciata, mentre il rimorchio è andato distrutto. Le auto trasportate sono finite nei campi e sulla carreggiata, creando ulteriore caos.

I feriti e l’intervento dei soccorsi

Il bilancio confermato dalle fonti ufficiali parla di quattro persone trasportate in ospedale, il macchinista, l’autista del camion e due passeggeri del treno.

Altri viaggiatori sono stati medicati sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti elisoccorso, vigili del fuoco, carabinieri e 118, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione dei feriti.

Traffico bloccato e disagi per ore

La strada provinciale 69 Virgiliana è rimasta chiusa per tutta la mattinata, come annunciato dal sindaco di Bondeno, che ha invitato gli automobilisti a seguire percorsi alternativi per evitare disagi. Interrotta anche la linea ferroviaria della zona, con diversi treni soppressi o sostituiti da autobus.

L’area di Ponte Rodoni è rimasta isolata per diverse ore, mentre i tecnici hanno lavorato per rimuovere i mezzi coinvolti e ripristinare la sicurezza del tratto.

Le indagini sulla causa dello stop del camion

Le autorità stanno verificando perché il camion si sia fermato sui binari e se il passaggio a livello fosse regolarmente funzionante. La dinamica appare chiara, ma restano da accertare eventuali responsabilità e condizioni tecniche del mezzo pesante.