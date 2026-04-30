Premier Starmer contestato a Londra: “Aggressore di ebrei, vergogna!”

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Al suo arrivo a organizzazione ebraica già teatro di incendio doloso

di Askanews - 30 Aprile 2026

Londra, 30 apr. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer è stato contestato al grido di “aggressore di ebreo”, “vergogna”, “traditore”, al suo arrivo a nord di Londra, nel quartiere di Golders Green, dove il giorno prima, davanti a una sinagoga, due cittadini britannici di religione ebraica sono stati accoltellati.

Radunata fuori dalla sede del servizio di ambulanze dell’organizzazione ebraica Hatzola – dove il mese scorso è stato registrato un incendio doloso che ha danneggiato 4 mezzi – la folla, dietro un cordone di polizia, ha esposto cartelli con la scritta “Keir Starmer, Jew Harmer” (Keir Starmer, aggressore di ebreo) e intonato cori contro il premier.

Da marzo la comunità ebraica di Londra è oggetto di una serie di attacchi che hanno preso di mira le zone a nord della capitale britannica, dove vive un gran numero di ebrei. A rivendicare la responsabilità della maggior parte degli attacchi – secondo SITE Intelligence Group – sarebbe stato l’Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), gruppo poco noto legato all’Iran.