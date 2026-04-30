Sport

F1, inizia il weekend del GP di Miami. Orario e dove vederlo.

di Andrea Scarso - 30 Aprile 2026

Questo fine settimana, a più di un mese dall’ultimo Gran Premio di Giappone, torna un nuovo appuntamento di Formula 1. Questo sarà il turno di Miami, con il Circus che si rimette in moto per il quarto round del Mondiale 2026. Un ritorno atteso, vissuto quasi come una liberazione: i GP di Bahrain e Arabia Saudita, che avrebbero dovuto essere il terzo e il quarto appuntamento della stagione, sono stati cancellati a causa della crisi nello stretto di Hormuz, lasciando piloti, tecnici e tifosi in un interminabile limbo.

Si riparte dalla Florida, dunque, e si riparte con una classifica già eloquente. Kimi Antonelli guida il Mondiale dopo il trionfo in Giappone, scavalcando il compagno di squadra George Russell. L’italiano ha 72 punti, Russell segue a 63, poi Leclerc a 49, Hamilton a 41, Norris a 25 e Piastri a 21. Una Mercedes che domina, una Ferrari che prova a farsi spazio e una McLaren che cerca la rimonta dopo un avvio non all’altezza delle aspettative.

Kimi Andrea Antonelli vince il GP di Suzuka in Giappone

Non sarà, però, la stessa Formula 1 che si era fermata a Suzuka. La FIA ha deciso di intervenire d’urgenza dopo quanto visto nelle prime tre gare: verrà ridotta la ricarica massima consentita in qualifica, ma aumentata la potenza di picco del superclipping, con l’obiettivo di favorire la guida a pieno regime. In gara, per evitare improvvisi differenziali di velocità, è stata anche limitata la potenza massima del boost. Un pacchetto di novità che potrebbe rimescolare le gerarchie e che rende Miami il primo vero banco di prova di questo campionato.

Il GP di Miami si disputa sul Miami International Autodrome, circuito lungo 5.412 metri con 19 curve, che sorge accanto all’Hard Rock Stadium, arena dei Miami Dolphins nella NFL. Il formato del weekend è quello della Sprint: il venerdì si disputerà l’unica sessione di prove libere, che durerà 90 minuti per permettere a piloti e team di prendere dimestichezza con le ultime modifiche regolamentari, seguita dalla qualifica per la gara Sprint.

Il programma completo (orari italiani)

Venerdì 1° maggio, ore 18:30 – Prove Libere 1 (90 minuti)

Venerdì 1° maggio, ore 22:30 – Qualifiche Sprint

Sabato 2 maggio, ore 18:00 – Sprint Race

Sabato 2 maggio, ore 22:00 – Qualifiche GP

Domenica 3 maggio, ore 22:00 – Gara

Dove vedere il GP di Miami

L’intero programma sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213), e in live streaming su SkyGo e NOW. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini con il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. In chiaro su TV8 si potranno vedere in diretta la Sprint Race e le Qualifiche, mentre la gara di domenica sarà trasmessa in differita a partire dalle ore 23:30.

Leggi anche: Maserati, una campagna di comunicazione celebra i cento anni del Tridente