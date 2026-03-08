Salute

Prendersi cura del cuore: 7 consigli utili per uno stile di vita sano

di Redazione L'Identità - 8 Marzo 2026

Prendersi cura del cuore significa guardare oltre l’aspetto puramente medico, integrando alimentazione, benessere psicologico e stile di vita. E l’invito è quello di non sottovalutare mai l’impatto che le emozioni hanno sul nostro corpo.

Le malattie del cuore rimangono una delle principali sfide per la salute pubblica, ma la prevenzione e la cura possono abbatterne drasticamente i rischi. Ecco alcuni consigli utili della dottoressa Maria Gabriella De Pieri, specialista in Cardiologia presso la Casa di Cura San Camillo di Milano.

I sette consigli per prendersi cura del cuore

La risata e la convivialità sono una medicina (reale). Ridere di cuore fa bene. Una risata intensa aumenta il flusso sanguigno del 20%, poiché dilata le pareti dei vasi sanguigni ed è quasi come una mini-sessione di ginnastica vascolare. Apporta ossigeno al cervello e contribuisce all’eliminazione dell’anidride carbonica. Inoltre, anche condividere un pasto riduce i livelli di cortisolo e favorisce la salute del cuore attraverso il rilascio di ossitocina. La “Sindrome del cuore infranto” esiste. Morire di crepacuore non è solo un modo di dire. Un grande dolore porta a un aumento di adrenalina che aumenta la pressione e il battito cardiaco. Si chiama Sindrome di Takotsubo ed è una condizione reale scatenata da forti stress emotivi (come un lutto o una rottura). Il cuore si indebolisce temporaneamente, assumendo la forma del TakoTsubo, ovvero il secchio che i giapponesi usano per la pesca dei calamari. I denti sono lo specchio delle arterie. Esiste un legame strettissimo tra igiene orale e salute cardiaca. I batteri che causano le gengiviti possono entrare nel flusso sanguigno e provocare infiammazioni alle arterie, aumentando il rischio di malattie delle valvole cardiache e coronariche. In caso di interventi alle valvole cardiache o interventi al cuore, infatti, è buona prassi fare la bonifica della bocca e dei denti. Questo collegamento avviene perché bocca, denti e gola sono una sorta di autostrada per i batteri che entrano in contatto con il nostro corpo. Passare il filo interdentale, quindi, è tecnicamente un gesto d’amore per il cuore. In passato infatti era molto frequente una malattia chiamata reumatismo articolare acuto RAA o malattia reumatica, che veniva causata da tonsillite o altre infezioni del cavo orale. Ci sono momenti critici, come il lunedì mattina. Statisticamente, la maggior parte degli attacchi di cuore avviene principalmente in due stagioni dell’anno: quando comincia il freddo e quando comincia il caldo e il lunedì mattina tra le 3 e le 4. Il motivo? Il picco di cortisolo (l’ormone dello stress) legato al ritorno al lavoro, il brusco passaggio dal riposo all’attività e il cambiamento delle temperature che condizionano l’elasticità delle arterie, causando degli ostacoli. Il cioccolato fondente è un alleato. Il cioccolato fondente (almeno al 70 – 85%) è ricco di flavonoidi, che aiutano a rendere le arterie più elastiche e a ridurre la pressione sanguigna. Una piccola quantità al giorno è un’ottima abitudine per il tono dell’umore, che incide positivamente sulla salute del cuore. Hai un “secondo cuore” nelle gambe. I muscoli del polpaccio sono spesso definiti il secondo cuore. Quando si cammina, questi muscoli comprimono le vene e aiutano a spingere il sangue verso l’alto, contro gravità. Ecco perché stare seduti troppo a lungo è così dannoso, del resto siamo un circuito idraulico e l’attività delle gambe aiuta a pompare meglio il sangue e contribuisce alla corretta circolazione del sangue. Gli animali domestici sono cardio-protettivi. Avere un cane o un gatto riduce drasticamente i livelli di stress e abbassa la pressione arteriosa. Accarezzare un animale rilascia ossitocina, l’ormone del benessere, che ha un effetto calmante immediato sul ritmo cardiaco. Inoltre occuparsi di un cane, incentiva la buona abitudine alle passeggiate quotidiane, fondamentali per il benessere della circolazione.