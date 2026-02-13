Primo Piano

Preservativi OLIMPICI, scorte già esaurite al Villaggio di Cortina

Le scorte gratuite di preservativi, fornite come da tradizione ai circa 1.400 atleti ospitati nel villaggio, sono state esaurite nel giro di poche decine di ore

di Marzio Amoroso - 13 Febbraio 2026

Preservativi terminati. L’immagine che arriva dal Villaggio Olimpico di Fiames, a Cortina d’Ampezzo, racconta una storia che va oltre la curiosità virale. Un episodio che mette in luce dinamiche logistiche, abitudini consolidate e un’attenzione crescente alla salute pubblica durante i Giochi invernali di Milano‑Cortina 2026.

Un esaurimento lampo che sorprende gli organizzatori

Le scorte gratuite di preservativi, fornite come da tradizione ai circa 1.400 atleti ospitati nel villaggio, sono state esaurite nel giro di poche decine di ore. La dotazione iniziale — inferiore alle 10.000 unità — è risultata insufficiente rispetto al ritmo di prelievo registrato nei primi giorni. I dispenser sono stati trovati vuoti già dopo le prime 72 ore, un dato che ha costretto gli organizzatori a predisporre un rifornimento straordinario.

Una tradizione che nasce da esigenze sanitarie

La distribuzione dei preservativi ai Giochi non è un vezzo folkloristico, ma una pratica consolidata dal 1988. L’obiettivo è chiaro: promuovere comportamenti responsabili e ridurre il rischio di malattie sessualmente trasmissibili in un contesto dove migliaia di giovani condividono spazi, tempi e routine. Anche a Cortina, la misura è stata confermata come parte integrante del protocollo sanitario, con un approccio istituzionale che punta alla prevenzione.

Il ruolo dei social nella diffusione della notizia

La vicenda è stata amplificata dai social network, dove alcuni atleti hanno mostrato i kit distribuiti nel villaggio, contribuendo a trasformare un dettaglio logistico in un tema di discussione globale. Video e post hanno alimentato la curiosità del pubblico, mentre le reazioni ufficiali sono rimaste sobrie e concentrate sulla necessità di garantire un servizio adeguato.

Un fenomeno ricorrente, non un’anomalia

L’esaurimento rapido delle scorte non rappresenta un caso isolato nella storia olimpica. In ogni edizione, estiva o invernale, la domanda supera spesso le previsioni. A Cortina, la combinazione tra dotazione iniziale ridotta e forte attenzione mediatica ha reso il fenomeno più evidente, ma non meno prevedibile.