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Presto le linee guida Ue sul carburante aereo

L'annuncio di una portavoce della Commissione. "Prepariamoci a ogni eventualità"

di Paolo Diacono - 4 Maggio 2026

Presto arriveranno le linee guida della Ue sul jet fuel per contrastare il pericolo di una carenza di carburante aereo. Lo ha riferito quest’oggi una portavoce della Commissione durante il consueto briefing a Bruxelles con la stampa. L’esecutivo comunitario avrebbe in animo di pubblicare al più presto una sorta di vademecum per stilato all’esito di un lavoro di coordinamento settimanale continuo con gli Stati membri, le compagnie aeree, il comparto industriale e l’Aie. Basterà per non rischiare di dover passare un’estate a terra?

Le linee guida Ue sul carburante aereo

La Commissione Ue ha i dati ma pure il dovere di mantenere la privacy. Perché, come ha spiegato la portavoce, è da notare che “non spetta” all’esecutivo comunitario “dichiarare la quantità di carburante per aerei posseduta dalle compagnie o dagli Stati membri, né rendere pubbliche queste informazioni”. Che, peraltro, risultano estremamente sensibile in un momento delicato come questo. Tuttavia c’è l’impegno a pubblicare presto le linee guida per il carburante aereo. Con l’obiettivo di evitare penurie e di dribblare il rischio di blocchi nel bel mezzo della stagione turistica.

“Prepariamoci a tutte le eventualità”

Così ha detto la portavoce e di certo non sembrano queste parole molto rassicuranti. I dati ci sono e il problema è che Hormuz non solo resta chiusa ma nell’area emergono nuove tensioni e scontri tra americani e iraniani. Una delle ipotesi al vaglio della Commissione potrebbe essere quella di acquistare carburante aereo prodotto negli Stati Uniti, chissà se questo slot rientrerà pure nelle linee guida. Fatto sta che l’opzione è percorribile ma arriva in un momento politico in cui i rapporti tra le due sponde dell’Oceano Atlantico non sembrano essere proprio in forma smagliante.