Attualità

Primo weekend da bollino nero: oltre 26 milioni di spostamenti

di Giuseppe Ariola - 31 Luglio 2026

Entra nel vivo l’esodo estivo 2026. Il primo weekend di agosto sarà caratterizzato da traffico intenso da bollino nero su gran parte della rete stradale italiana, con oltre 26 milioni di spostamenti previsti tra venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto. Per far fronte all’aumento dei flussi veicolari, Anas ha predisposto un piano straordinario che prevede il potenziamento del personale operativo e la sospensione della maggior parte dei cantieri lungo le principali arterie del Paese. L’obiettivo è agevolare gli spostamenti verso le località di vacanza e ridurre il più possibile i disagi per gli automobilisti in uno dei fine settimana più critici dell’estate.

Le previsioni del traffico

Secondo le previsioni, il momento più delicato sarà sabato mattina 1° agosto, giornata contrassegnata dal bollino nero, che indica il massimo livello di traffico previsto. Sono invece da bollino rosso: il pomeriggio di venerdì 31 luglio, il pomeriggio di sabato 1° agosto, il pomeriggio di domenica 2 agosto. Le maggiori criticità riguarderanno le partenze dai grandi centri urbani verso mare, montagna e località turistiche, mentre domenica pomeriggio è atteso il consueto aumento dei flussi di rientro. L’incremento della circolazione interesserà soprattutto le principali direttrici turistiche italiane. Per favorire la fluidità del traffico è previsto anche il tradizionale divieto di circolazione per i veicoli pesanti. Gli stop saranno in vigore venerdì 31 luglio dalle 16 alle 22, sabato 1° agosto dalle 8 alle 22, domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. La misura punta a ridurre il rischio di congestioni nei momenti di maggiore afflusso.

Estate 2026, weekend da bollino nero

Il primo weekend da bollino nero di agosto rappresenta soltanto l’inizio della fase più intensa dell’esodo estivo. Con milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza, il traffico resterà sostenuto anche nei prossimi fine settimana. La riduzione dei cantieri e il potenziamento dei servizi di assistenza rappresentano le principali misure predisposte per rendere gli spostamenti più fluidi, ma sarà determinante anche la collaborazione degli automobilisti attraverso una guida prudente e responsabile. Per evitare di trascorrere ore e ore fermi in auto sotto il caldo opprimente che sarà protagonista in questi giorni, è certamente utile programmare con attenzione gli spostamenti, verificando prima della partenza le condizioni del traffico.