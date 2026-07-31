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Addio a Franco Baresi, il Milan piange la sua leggenda

di Lino Sasso - 31 Luglio 2026

Il calcio italiano perde una delle sue icone più grandi. Franco Baresi è morto nella notte all’età di 66 anni. Ad annunciarlo è stato il Milan con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali, esprimendo il dolore di un’intera società per la scomparsa di quello che è stato il simbolo assoluto della storia rossonera. “La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club”, si legge nel messaggio diffuso dal club. Parole che sintetizzano il legame indissolubile tra il difensore e la società nella quale ha costruito una carriera entrata nella leggenda. Solo pochi mesi fa, infatti, Baresi era stato protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, accolto dall’affetto di uno stadio gremito.

Il commosso saluto del Milan

In un lungo comunicato, il Milan ha voluto ricordare non soltanto il campione, ma soprattutto l’uomo che per decenni ha rappresentato i valori del club. “Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima”, scrive la società. Il club invita tutto il popolo milanista a trovare la forza per affrontare un momento tanto doloroso: “Tutto il Milan e tutti i milanisti devono provare a essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo”.

Una carriera che ha fatto la storia

Franco Baresi è stato molto più di un grande difensore. È stato il capitano simbolo del Milan, la bandiera di un’intera epoca e uno dei migliori interpreti del ruolo nella storia del calcio mondiale. La sua maglia numero 6 è diventata un simbolo eterno del club, tanto da essere ritirata in suo onore. Generazioni di tifosi lo hanno visto guidare la squadra con carisma, eleganza e spirito di sacrificio, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Il suo nome resterà indissolubilmente legato ai successi del Milan e della Nazionale italiana, contribuendo a scrivere alcune delle pagine più importanti del calcio internazionale.

Franco baresi è morto, ma “è per sempre”

Il comunicato del Milan si conclude con parole che racchiudono il sentimento di un’intera comunità sportiva: “Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre”.

Con la scomparsa di Franco Baresi è l’intero calcio italiano a perdere uno dei suoi monumenti più prestigiosi. Non soltanto una leggenda del pallone, ma un uomo che ha incarnato i suoi valori più autentici e che continuerà a vivere nella memoria dei tifosi, nella storia rossonera e nell’eredità lasciata alle future generazioni.