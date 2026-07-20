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Protocollo Inail-Aias per la sicurezza sul lavoro, focus su formazione e IA

di Italpress - 20 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, e il presidente dell’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS), Francesco Santi, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa di durata triennale finalizzato a sviluppare una collaborazione stabile per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La partnership si focalizza, in particolare, sulla creazione di risposte integrate per le piccole e medie imprese, considerate destinatarie prioritarie delle attività congiunte.

Tra gli ambiti d’intervento principali figurano l’organizzazione di iniziative informative e formative rivolte all’aggiornamento dei tecnici della prevenzione e lo sviluppo di pubblicazioni tecnico-scientifiche basate sull’analisi dei fattori di rischio. Un elemento di forte innovazione riguarda l’impegno comune nello studio delle applicazioni dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è valutare come queste tecnologie possano migliorare il monitoraggio delle condizioni di lavoro, l’analisi del rischio e l’ottimizzazione delle misure di sicurezza aziendali per ridurre l’incidenza degli infortuni.

“La sicurezza sul lavoro si costruisce facendo sistema – dichiara il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo – Con questo protocollo mettiamo a fattore comune competenze, conoscenze ed esperienze per rafforzare la cultura della prevenzione nelle piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura del nostro sistema produttivo e insieme il fronte più delicato sul piano della salute e della sicurezza. La formazione e l’aggiornamento continuo dei tecnici della prevenzione sono la leva su cui vogliamo investire, perché la sicurezza cresce prima di tutto attraverso le competenze delle persone”.

Per il presidente dell’AIAS, Francesco Santi, “con questo protocollo rafforziamo un percorso comune con Inail, di cui riconosciamo il ruolo fondamentale per la sicurezza sul lavoro in Italia”.

La gestione delle attività promosse nell’ambito del protocollo è affidata a un Comitato di coordinamento, con funzioni di indirizzo, programmazione e monitoraggio. La realizzazione dei singoli progetti sarà disciplinata da specifici accordi attuativi che definiranno obiettivi, risorse e tempistiche. I risultati ottenuti saranno valutati anche in termini di replicabilità per favorire una diffusione capillare della cultura della sicurezza in tutta la filiera produttiva.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).