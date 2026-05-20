Esteri

Putin da Xi: “Incrollabile” il rapporto tra Cina e Russia

Il faccia a faccia tra i leader a Pechino: "Relazioni senza precedenti"

di Flavia Romani - 20 Maggio 2026

Nella Grande Sala del Popolo di Pechino si è tenuto il faccia a faccia tra il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin, un incontro che i media russi hanno definito strategico e di grande rilevanza internazionale. Video e fotografie diffuse dalle agenzie di stampa mostrano i due presidenti durante i colloqui bilaterali, avvenuti pochi giorni dopo la visita del presidente americano Donald Trump nella capitale cinese.

Prima di partire per la Cina, Putin aveva già ribadito la solidità del rapporto tra Mosca e Pechino, parlando di un’alleanza “incrollabile” e di relazioni arrivate “a livelli senza precedenti”.

Putin da Xi: “Amici di lunga data”

All’apertura dell’incontro, sia Xi sia Putin si sono rivolti l’uno all’altro definendosi amici di lunga data. “A quanto ne sappiamo, in Cina si dice: non ci siamo visti nemmeno per un giorno, ma è come se fossero trascorsi tre autunni”, ha dichiarato Putin, come riportato dall’agenzia Ria Novosti. Il presidente russo ha poi sottolineato come i rapporti tra i due Paesi abbiano raggiunto “un livello senza precedenti”, definendoli “un modello di partenariato globale e cooperazione strategica a tutti gli effetti”.

Nel corso del suo intervento, Putin ha inoltre evidenziato il ruolo della Russia come “fornitore affidabile di energia nel contesto della crisi in Medio Oriente”. Secondo il leader del Cremlino, gli scambi commerciali tra Mosca e Pechino sono aumentati di trenta volte negli ultimi anni, superando i 200 miliardi di dollari. Putin ha ricordato anche il valore dell’accordo di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra Russia e Cina, che quest’anno celebra il ventiduesimo anniversario, definendolo “la base per lo sviluppo della cooperazione in tutti i settori”. Infine, ha invitato Xi Jinping a compiere una visita ufficiale in Russia nel prossimo anno.

Dal canto suo, Xi Jinping ha elogiato la tenuta del rapporto tra i due Paesi, definendo “incrollabile” la cooperazione tra Pechino e Mosca. “Se le relazioni tra Cina e Russia hanno raggiunto un livello così elevato, passo dopo passo, è perché abbiamo continuamente approfondito la fiducia politica reciproca e il coordinamento strategico con incrollabile perseveranza, che ha resistito a innumerevoli prove”, ha affermato Xi, secondo quanto riferito dall’agenzia Xinhua.