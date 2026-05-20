Esteri

Tutte le strade portano a Pechino. Trump, Putin e la centralità della Cina

Il modello di presenza globale di Xi Jinping

di Ernesto Ferrante - 20 Maggio 2026

Nell’arco di una sola settimana, Pechino ospita Donald Trump e Vladimir Putin. Non si tratta di un semplice incrocio di agende diplomatiche, ma di un segnale strutturale della trasformazione in atto, velocizzata dal conflitto in Medio Oriente e dai nuovi equilibri nel Golfo. La Cina è diventata il nuovo baricentro della diplomazia mondiale. In un contesto internazionale segnato da rivalità sistemiche, crisi regionali e ridefinizione degli equilibri di potere, Pechino è emersa come piattaforma imprescindibile per la gestione delle principali questioni globali.

L’abilità tattica del Dragone

La centralità cinese non deriva più soltanto dal suo peso economico o demografico, ma dalla capacità di modellare le dinamiche internazionali. La leadership di Xi Jinping ha progressivamente costruito un modello di presenza globale che combina proiezione economica (Belt and Road Initiative, investimenti infrastrutturali, cooperazione energetica), influenza politica (mediazione nei conflitti, dialogo con attori antagonisti, ruolo nei BRICS e nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai), capacità narrativa (promozione della “modernizzazione con caratteristiche cinesi” come alternativa al modello occidentale).

Un punto di riferimento nelle controversie internazionali

Questi elementi concorrono a definire la Cina come potenza di sistema, cioè un attore senza il quale nessuna grande questione internazionale può essere affrontata in modo efficace. Le missioni cinesi dei capi di Stato di Usa e Russia sono anche un preciso segnale geopolitico. La quasi simultanea presenza nella capitale cinese dei due leader è un evento che trascende la semplice cronaca degli incontri istituzionali al livello più alto. Washington e Mosca, pur divise da rivalità profonde, riconoscono che la stabilità globale passa attraverso Pechino. È ad oggi l’unico attore in grado di dialogare con entrambe le potenze senza essere percepita come subordinata o ostile. Il Paese di Xi si propone come spazio neutrale e pragmatico, capace di ospitare presidenti che altrove non troverebbero un terreno comune. Questo ruolo di “equilibratore” rafforza la sua immagine di potenza responsabile.

Le caratteristiche della diplomazia di Pechino

Le recenti dinamiche stanno esaltando il ruolo della Cina come architetto del nuovo ordine, capace di ridisegnare le regole del gioco internazionale. La diplomazia di Pechino si distingue per tre peculiarità strutturali: il pragmatismo strategico che evita approcci ideologici e privilegia soluzioni negoziali; il multilateralismo selettivo che si basa sulla valorizzazione di organismi alternativi a quelli dominati dall’Occidente (BRICS, SCO); l’uso della diplomazia economica come leva di potere.

La crescente centralità cinese produce effetti profondi, a partire dal ridimensionamento dell’egemonia statunitense, costretta a confrontarsi con un attore capace di attrarre alleati e rivali. Non secondario è l’irrobustimento dell’asse eurasiatico, con la Federazione russa che vede nel suo alleato di ferro un partner fondamentale per bilanciare le mosse del fronte a trazione atlantica.

Trump, Putin e i nuovi equilibri

Le visite del tycoon e dello “zar”, così ravvicinate, non sono un episodio isolato. Rappresentano piuttosto la manifestazione più evidente di un processo in corso da anni. Pechino è oggi il luogo dove si negoziano gli equilibri del XXI secolo, dove si incontrano potenze rivali e si definiscono le traiettorie future dell’ordine globale. La Cina, forte della sua stabilità interna, della sua capacità economica e della sua visione ad ampio raggio, si propone come nuovo centro nodale della diplomazia mondiale, un ruolo che nessun altro attore sembra poter mettere in discussione nel breve periodo.

La cooperazione Cina-Russia

Alla vigilia dell’arrivo di Putin in Cina, la stampa ufficiale del gigante asiatico – e in particolare il Global Times ha scritto che più il mondo diventa turbolento, più la cooperazione sino-russa assume un valore strategico. Non si tratta, nella narrativa cinese, di un’intesa tattica o contingente, ma di un asse destinato a funzionare come fattore di stabilità in un sistema internazionale attraversato da crisi, rivalità e mutamenti profondi.

Nell’articolo si sottolinea come la relazione tra Xi e il capo del Cremlino, consolidata da decine di incontri e da una fitta comunicazione diplomatica, sia diventata il motore di un partenariato che Pechino descrive come maturo, resiliente e non diretto contro terzi. La cooperazione viene presentata come un modello alternativo alle alleanze rigide dell’era della Guerra Fredda. Il rapporto è infatti fondato su fiducia politica, complementarità strategica e rifiuto delle “piccole cricche” geopolitiche.

Ma il cuore della lettura della testata è un altro: la cooperazione Cina-Russia è oggi un pilastro per la difesa del multilateralismo e della giustizia internazionale. In un contesto segnato da sanzioni unilaterali, ingerenze e conflitti regionali. La loro azione congiunta nei BRICS, nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e nelle Nazioni Unite viene descritta come un contributo essenziale alla costruzione di un ordine globale più equo, soprattutto a beneficio del Sud Globale.

L’asse sino-russo viene presentato come un fattore di equilibrio in un mondo incerto, un contrappeso all’unilateralismo occidentale e una fonte di “certezze” in un’epoca di trasformazioni rapide, che i vecchi centri di potere non sembrano più in grado di poter “governare”.