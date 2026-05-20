Ambiente

L’Italia scommette sulle “autostrade verdi” a idrogeno

Non si tratta di aspettare un domani 100% elettrico o a celle a combustibile nativo, ma di trasformare il presente integrando l’idrogeno nei motori tradizionali

di Dave Hill Cirio - 20 Maggio 2026

Ci sarà un’Italia con le “autostrade” verdi a idrogeno? Il futuro della logistica sostenibile in Italia non viaggia su un binario unico, ma accelera su una strada pragmatica e innovativa: quella del dual fuel.

La scommessa del trasporto pesante a idrogeno

Mentre l’Europa ridisegna le scadenze della transizione energetica, la filiera italiana del trasporto pesante e collettivo lancia una scommessa cruciale. Non si tratta di aspettare un domani 100% elettrico o a celle a combustibile nativo, ma di trasformare il presente integrando l’idrogeno nei motori tradizionali.

Il palcoscenico di Transpotec Logitec a Milano ha svelato la maturità di questo ecosistema. Progetti pionieristici come H-Dual – che vede la cooperazione strategica tra Ford Trucks Italia, l’operatore logistico LC3 Trasporti, Greenture (Gruppo Snam) e il Politecnico di Milano – dimostrano che la transizione è già qui.

La tecnologia permette di alimentare i giganti della strada miscelando l’idrogeno o l’idro-biometano con carburanti puliti come l’Hvo, l’olio vegetale idrogenato. Una transizione “dolce”, capace di abbattere le emissioni nell’immediato senza rottamare le flotte esistenti.

Un settore da decarbonizzare

Il trasporto su gomma è la colonna vertebrale dell’economia italiana, muovendo oltre l’80% delle merci nazionali. Tuttavia, è anche uno dei settori più difficili da decarbonizzare. Un comparto logistico che genera miliardi di euro di valore aggiunto.

Con la frammentazione della filiera – dove le piccole e medie imprese detengono la fetta maggiore delle flotte – che rende insostenibile un salto tecnologico immediato verso i veicoli esclusivamente a celle a combustibile, i cui costi di acquisto superano oggi di tre volte quelli di un mezzo diesel.

In questo scenario, il mercato del dual fuel si inserisce come un ammortizzatore economico ed ecologico perfetto: permette di ottimizzare il costo totale complessivo , riducendo la CO2 fino al 40-50% con modifiche strutturali sostenibili per i bilanci delle aziende.

Una opportunità

La grande opportunità della tecnologia dual fuel, nella flessibilità e nella valorizzazione delle reti esistenti. L’Italia vanta una rete di distribuzione del gas e del biometano tra le più capillari d’Europa.

Adattare queste infrastrutture per il trasporto di miscele di idrogeno permette di superare il più grande ostacolo della mobilità a zero emissioni: la drammatica scarsità di stazioni di rifornimento dedicate all’idrogeno puro ad altissima pressione.

Tuttavia, colli di bottiglia rimangono evidenti. Il primo, l’approvvigionamento di “idrogeno verde” prodotto da fonti rinnovabili, i cui volumi attuali sono ancora insufficienti e i costi di produzione troppo elevati rispetto alle alternative fossili. Il secondo, di natura burocratica. L’adeguamento dei quadri normativi per l’omologazione di serie dei veicoli modificati in dual fuel sconta le lentezze delle istituzioni.

Cosa ne pensa Asstra

L’idrogeno, insomma, non è più un’utopia da laboratorio, ma una realtà industriale da far contare. Lo ha ribadito con forza Andrea Gibelli, presidente di Asstra, sottolineando come anche il trasporto pubblico locale stia guidando l’avanguardia con progetti concreti. La strategia europea considera questo vettore centrale, e i fondi Pnrr hanno dato la prima, decisiva spinta.

Per far decollare definitivamente il mercato serve però continuità. La filiera chiede alla politica risposte chiare e immediate. Servono una forte semplificazione legislativa per le omologazioni dual fuel, incentivi strutturali per l’acquisto di vettori energetici puliti come l’idrogeno e l’Hvo e la certezza fiscale nel lungo periodo. Solo uscendo dall’alveo della continua sperimentazione l’Italia potrà trasformare i corridoi logistici in autostrade verdi, conquistando una reale autonomia energetica e un vantaggio competitivo senza precedenti in Europa.