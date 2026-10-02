Putin: possibile trilaterale con Xi Jinping e Trump ad Apec

Askanews Video

Il summit a novembre nella megalopoli cinese di Shenzen

di Askanews - 2 Ottobre 2026

Mosca, 2 ott. (askanews) – “Per quanto riguarda un possibile incontro a tre durante il vertice dell’APEC, anche questo potrebbe essere possibile. Ho già detto che dipenderà in gran parte dalla Cina, in qualità di paese ospitante dell’evento. Ma incontrarsi, scambiarsi opinioni e chiarire le posizioni è sempre utile”. Così il presidente russo Vladimir Putin, dal forum di Valdai a Mosca, ha confermato la sua disponibilità a incontrare il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump al prossimo summit Apec che si terrà a Shenzhen, la megalopoli cinese appena a nord di Hong Kong, tra il 17 e il 19 novembre.

“La cosa più importante – ha aggiunto – è individuare i temi su cui potrebbe basarsi questo possibile vertice trilaterale. L’essenziale è definire l’oggetto di questo processo negoziale. Ma in larga misura, ovviamente, ciò dipenderà dai padroni di casa dell’evento, in questo caso dal presidente Xi Jinping”.