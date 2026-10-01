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Formula 1, GP Bahrain in Malesia: orari, programma e dove vederlo in TV

di Simone Talarico - 1 Ottobre 2026

La Formula 1 torna in pista nel weekend dal 2 al 4 ottobre 2026 con un appuntamento particolare. Il circuito di Sepang, in Malesia, ospiterà infatti il recupero del Gran Premio del Bahrain, cancellato a inizio stagione a causa del conflitto in Medio Oriente.

Il Circus ritrova così uno dei tracciati più conosciuti dagli appassionati. Sepang mancava dal calendario della Formula 1 dal 2017 e torna ora per il sedicesimo appuntamento della stagione. Un weekend importante anche per la lotta nelle prime posizioni della classifica.

Formula 1 in Malesia, si corre a Sepang

Inaugurato nel 1999, il circuito di Sepang si trova nei pressi di Kuala Lumpur ed è lungo 5,543 chilometri. Il tracciato alterna curve veloci e lunghi rettilinei, mentre il clima tropicale potrebbe rappresentare un’ulteriore incognita per piloti e squadre.

L’ultimo Gran Premio disputato qui risale al 2017, quando a vincere fu Max Verstappen. La Ferrari, invece, vanta una lunga tradizione sul circuito malese, con sette successi conquistati nel corso degli anni.

Grande attenzione sarà rivolta anche alla sfida interna alla Mercedes. Dopo il weekend di Baku, George Russell ha recuperato terreno su Kimi Antonelli, riducendo a 66 punti il distacco dal compagno di squadra. Il pilota italiano arriva invece dalla quinta posizione ottenuta in Azerbaijan.

Ferrari cerca il riscatto

La Ferrari proverà a invertire la rotta dopo cinque Gran Premi consecutivi senza podi. Charles Leclerc e Lewis Hamilton avranno quindi l’obiettivo di riportare la SF-26 nelle posizioni di vertice.

Occhi puntati anche sulla McLaren, chiamata a reagire dopo il difficile weekend di Baku, terminato senza punti.

GP Bahrain in Malesia: orari e dove vederlo

Il weekend inizierà venerdì 2 ottobre con le prove libere 1 alle 6.30 e le FP2 alle 10.00. Sabato 3 ottobre spazio alle FP3 alle 6.30, mentre le qualifiche scatteranno alle 10.00.

La gara è in programma domenica 4 ottobre alle ore 9.00.

Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, con possibilità di seguirlo anche su Sky Go e NOW. Su TV8 saranno invece disponibili in differita le qualifiche, sabato alle 14.00, e la gara, domenica alle 16.30.

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