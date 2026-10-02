Cultura & Spettacolo

Gabriella Carlucci e Adriana Volpe portano su Rai2 il mondo del lavoro

di Redazione - 2 Ottobre 2026

di STEFANO FARINETTI

Può la televisione diventare un ponte concreto tra chi cerca lavoro e chi è alla ricerca di nuove professionalità?

È la sfida di “Job Missione Lavoro”, il nuovo programma in onda dal 10 ottobre, ogni sabato alle 10.15 su Rai 2, condotto da Gabriella Carlucci e Adriana Volpe.

Il format nasce con un’idea precisa: raccontare il mercato del lavoro partendo dalle persone e dalle aziende, senza costruire una realtà parallela alla televisione. I protagonisti sono infatti candidati reali, imprese reali e opportunità professionali concrete. Non un semplice racconto del problema occupazionale, ma un percorso che può arrivare fino all’assunzione.

Ogni puntata parte dalla storia del candidato e da quella dell’azienda. Il confronto prosegue con il colloquio e con una prova pratica sul campo, attraverso la quale il candidato può dimostrare competenze, preparazione e attitudine al ruolo. Il percorso può concludersi con un’assunzione diretta oppure con l’avvio di una formazione propedeutica all’inserimento lavorativo.

Il programma, itinerante in tutta Italia, vuole inoltre mostrare un mercato spesso raccontato soltanto attraverso i suoi problemi: quello delle opportunità professionali, della formazione, delle startup e degli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni. Bandi, finanziamenti e servizi diventano così parte del racconto televisivo.

Per Gabriella Carlucci, che torna in tv dopo sedici anni, il progetto rappresenta soprattutto un servizio rivolto al pubblico. “Questo programma vuole essere al servizio della gente”, spiega la conduttrice, evidenziando la varietà del mercato del lavoro italiano e l’importanza, per chi cerca un’occupazione, della disponibilità a formarsi e anche a spostarsi per cogliere nuove opportunità.

La prima puntata sarà ambientata nel Lazio, prima tappa di un viaggio attraverso il Paese. In ogni episodio le due conduttrici seguono le storie dei candidati e si confrontano con le aziende coinvolte.

A sostenere i protagonisti ci saranno anche i coach Leonardo Leone e Chiara Meret, che affiancheranno la conduzione e commenteranno le prove dei candidati.

“Job Missione Lavoro” gode del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della collaborazione di enti di formazione. I candidati sono indicati da Ministero del Lavoro, Inail, Sviluppo Lavoro ed enti di formazione.

Il debutto sarà accompagnato da un recruiting day a Roma, a Palazzo Wedekind, dove aziende e persone in cerca di occupazione potranno incontrarsi. Perché, prima ancora di essere una storia televisiva, ogni lavoro nasce da un incontro.

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