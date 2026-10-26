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Anche Q8 proroga il price cap fino a fine anno

La decisione diventa ufficiale. Dopo Eni un'altra compagnia allunga l'iniziativa fino al 31 dicembre

di Giovanni Vasso - 26 Ottobre 2026

Dopo Eni, anche Q8 ha deciso di prorogare fino alla fine dell’anno il price cap sui carburanti. La società petrolifera ha reso ufficiale la decisione che sembrava nell’aria già nel fine settimana. E lo ha fatto con una nota in cui annuncia la scelta di allungare, da qui fino al 31 dicembre di quest’anno, il prezzo calmierato di benzina e diesel. Una notizia che diventa importante, oggi più che mai, alla luce anche dei costi delle materie prime energetiche e dei problemi che son diventati temi di proteste da parte di diverse categorie economiche e produttive.

Dopo Eni anche Q8 proroga il Price Cap fino al 31 dicembre

“In considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale e facendo seguito alle richieste del Governo italiano, Q8 Italia ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del price cap sui prezzi di benzina e gasolio, introdotto lo scorso 1° ottobre”. L’annuncio non finisce qui. “Con questa decisione”, la società intende “fornire un contributo concreto in risposta alle esigenze rappresentate dal Governo, coniugando il sostegno ai consumatori con un approccio responsabile, attento all’evoluzione delle condizioni di mercato e alla sostenibilità economica dell’intera filiera”.

L’approccio modulare

I vertici di Q8 Italia, a proposito dell’iniziativa price cap, hanno poi asserito: “La prosecuzione avverrà secondo un approccio modulare, che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione dell’azienda”. Q8 Italia, dunque, promette che “continuerà a fornire un adeguato supporto ai gestori e ai partner, al fine di contribuire a garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera. In ogni caso, la società “si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento”.

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