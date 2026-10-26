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Kimi Antonelli vince a Austin, il titolo piloti è a un passo

Resta solo la matematica. In Messico può diventare campione mondiale

di Giovanni Vasso - 26 Ottobre 2026

Un altro piccolo passo, Kimi Antonelli vince pure a Austin e si candida a diventare campione del mondo. Il pilota italiano ha vinto il Gran premio di Formula 1 in Texas e il titolo mondiale piloti adesso è davvero a un piccolo passo. È solo la matematica a non conferirgli, ancora, il titolo. Russell, che pure è riuscito ad andare a punti piazzandosi ottavo, ancora gli sbarra la strada. Seppur in maniera che appare sempre più solo aritmetica. Quello che ha detto la pista è che la Mercedes del giovane pilota italiano è inarrestabile.

Antonelli vince a Austin

Fa tutto lui. A Austin, Kimi Antonelli si prende la pole position e poi domina una gara che stravince. È la nona vittoria stagionale. Una sola sosta ai box gli è bastata a staccare gli avversari e a confermare il primato. In gara e nella classifica piloti. Dietro di lui, il ferrarista Charles LeClerc che si piazza secondo davanti a Max Verstappen. Lewis Hamilton si piazza quarto, davanti a Lando Norris e all’altra guida Red Bull Hadjar. Poi Piastri e quindi Russell. Se ne parlerà in Messico per l’ufficialità. Ad Antonelli basterà il nono posto anche in caso di vittoria del compagno di squadra.

“Irreale”

Toto Wolff è in brodo di giuggiole. “Mi sembra irreale quello che ha fatto Antonelli, ha fatto una partenza folle e ha sempre controllato la gara come un campione”, ha detto il team principal Mercedes dopo il Gp di Austin a Sky. “La gente che dice che il talento si vede in realtà non capisce che questo è il lavoro di nove anni. Ogni anno di crescita, l’essere parte della nostra struttura: il risultato è questo”. Quindi ha aggiunto. “L’anno scorso, dopo nove gare senza punti c’erano state tante critiche, dicevano che era troppo giovane. Ora sono felice per lui, per la squadra, per il lavoro fatto in questi nove anni”.

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