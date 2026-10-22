Cronaca

Proteste tir, a Caserta morsa allentata e il Sannio va in blocco VIDEO FOTO

La situazione in Campania fatica a tornare alla piena normalità

di Angelo Vitale - 22 Ottobre 2026

Un filo doppio collega l’evoluzione della viabilità e delle mobilitazioni in Campania. Procede il lento e progressivo sblocco delle arterie principali della provincia di Caserta. Intanto, avanza la repentina congelazione di alcuni snodi viari del Beneventano.

Blocco tir, la situazione in Campania

Nel Casertano, l’area logistica e autostradale sta gradualmente ritrovando la circolazione. I presidi delle proteste sono stati in parte smantellati o allentati. Risultano infatti rimossi i blocchi ai caselli di Caserta Sud, Caserta Nord e Caianello sull’A1. Anche quello nell’area industriale di Teverola-Carinaro, polo strategico. Qui lo stop al carico e scarico merci aveva provocato la paralisi dei rifornimenti.

La tensione sul territorio

I rallentamenti e gli incolonnamenti si erano trasferiti sull’imbocco della Variante di Caserta (SS700) all’accesso verso il polo logistico dell’Interporto di Maddaloni-Marcianise. Si riduce il forte congestionamento, mentre lungo la A30 vengono segnalate ancora alcune criticità.

Sul versante opposto della regione, il baricentro dei disagi si è ufficialmente spostato nel Sannio.

La viabilità beneventana sta subendo gli effetti dell’avvio di nuovi blocchi operativi a Ponte delle Tavole. Il luogo, in corrispondenza dell’uscita di Benevento Ovest: qui camionisti e agricoltori hanno avviato le proteste rallentando la circolazione.

Le manifestazioni e le colonne di mezzi fermi interesserebbero direttamente anche la Statale 87, la Statale Appia all’altezza di Tufara Valle e l’accesso all’autostrada a Castel del Lago.

La protesta congiunta di autotrasportatori e produttori agricoli — nata contro i rincari del gasolio, l’aumento dei costi di produzione e il forte calo dei margini familiari — sta bloccando così la viabilità ordinaria su uno snodo chiave dell’intera provincia sannita.