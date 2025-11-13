Attualità

Ragazzina 12enne giù dalla finestra della scuola a Marcianise, muore in ospedale

Avrebbe chiesto di allontanarsi dall'aula per andare in bagno e poco dopo è stata ritrovata gravemente ferita sul selciato

di Redazione - 13 Novembre 2025

Una ragazzina di 12 anni è morta dopo una caduta dalla finestra a scuola. La tragedia è avvenuta questa mattina a Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione – sul caso è già all’opera la Polizia di Stato – l’alunna avrebbe chiesto di allontanarsi dall’aula per andare in bagno e poco dopo è stata ritrovata gravemente ferita sul selciato della scuola media Calcara, dopo un volo di una decina di metri. Pur essendo stata subito soccorsa dal personale del 118, è morta in ospedale. Sono in corso le indagini per capire motivazioni e dinamiche dell’accaduto.