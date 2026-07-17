Cronaca

Spotorno, ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park: indagini sulla giostra

di Francesca Petrosillo - 17 Luglio 2026

Tragedia nella notte a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato all’interno del luna park cittadino. Il giovane, originario di Saronno e in vacanza in Liguria, è stato colpito da una scarica elettrica intorno alle 23 di ieri sera.

Secondo le prime informazioni, il 15enne si trovava vicino a una particolare attrazione con un punchingball. Il ragazzo sarebbe stato impegnato a giocare con il bersaglio quando è rimasto folgorato. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione e le indagini dovranno chiarire con precisione che cosa sia accaduto.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente. Il ragazzo è apparso subito in condizioni gravissime ed è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il 15enne è morto questa mattina.

Ragazzo folgorato Spotorno: il Comune chiude il luna park

Dopo la tragedia, il Comune di Spotorno ha disposto con un’ordinanza urgente la chiusura dell’intero luna park. Una decisione definita dal sindaco Mattia Fiorini come “un atto dovuto”, in attesa di comprendere la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza delle attrazioni.

“Esprimiamo cordoglio alla famiglia, sono cose che non devono succedere”, ha dichiarato il primo cittadino.

Fiorini ha spiegato che il ragazzo stava utilizzando una particolare versione del punchingball, con il bersaglio posizionato a terra e da colpire con i piedi, anziché con le mani. Il sindaco ha ipotizzato un possibile problema legato all’alimentazione elettrica. Tra gli elementi da verificare c’è anche il temporale che aveva interessato la zona circa un’ora prima della tragedia.

Le indagini sono affidate alla polizia locale di Spotorno, guidata dalla comandante Alessandra Ghidara. Gli accertamenti proseguono per ricostruire la sequenza dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Il luna park, attivo da circa vent’anni e gestito storicamente dalle stesse persone, resterà chiuso fino a nuovi provvedimenti.

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