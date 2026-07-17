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Ondata di caldo, temperature in aumento: domani 19 città da bollino rosso

di Emily Gabrielli - 17 Luglio 2026

L’Italia continua a fare i conti con una nuova e intensa ondata di caldo, mentre il Nord resta esposto al rischio di forti temporali e nubifragi. Le temperature raggiungeranno il loro apice sabato 18 luglio, con valori fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, prima dell’arrivo di un graduale calo termico previsto a partire dall’inizio della prossima settimana.

Ondata di caldo: oggi bollino rosso in 16 città

Per oggi, venerdì 17 luglio, il Ministero della Salute ha diramato il bollino rosso per 16 città, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Palermo e Genova. Sabato il numero salirà a 19 con l’aggiunta di Ancona, Catania e Civitavecchia. Restano inoltre in bollino arancione Bari, Messina, Napoli, Reggio Calabria e Verona, a indicare un rischio elevato soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

L’emergenza salute pubblica

L’emergenza caldo sta già producendo effetti significativi sulla salute pubblica. Secondo i dati illustrati dal Ministero della Salute, tra il 25 maggio e il 30 giugno si è registrato un aumento della mortalità del 3% tra gli over 65, con il maggior numero di decessi concentrato tra gli ultraottantacinquenni. Giugno 2026 è stato inoltre il secondo mese di giugno più caldo mai registrato a livello globale.

La Sardegna è tra le regioni più colpite: a Ollastra sono stati toccati 47,2 gradi, mentre Orani ha raggiunto i 46 e il Sulcis i 45. Le temperature eccezionali hanno determinato anche un forte incremento dei consumi energetici, che nelle ultime ore hanno raggiunto i livelli più elevati dell’anno.

Le previsioni: verso la fine dell’ondata di caldo

Le previsioni indicano però un cambiamento del quadro meteorologico. Da lunedì l’anticiclone dovrebbe indebolirsi, favorendo l’arrivo di correnti più fresche da nord e riportando le temperature su valori più vicini alle medie stagionali, con un aumento dell’instabilità atmosferica.

Intanto il Nord continua a fare i conti con il maltempo. Violenti nubifragi hanno interessato Emilia-Romagna e Lombardia, provocando allagamenti, alberi abbattuti dal vento, tetti scoperchiati e pesanti disagi alla circolazione. A Bomporto, nel Modenese, una persona ha perso la vita in un incidente stradale durante il temporale. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 900 interventi tra Emilia-Romagna e Lombardia, con evacuazioni di alcune famiglie nelle aree più colpite.

Per proteggere i lavoratori esposti al sole, diverse amministrazioni locali hanno adottato misure straordinarie. Nel Lazio è stato vietato il lavoro all’aperto nelle ore centrali della giornata, mentre a Milano e Firenze i rider hanno manifestato chiedendo maggiori tutele e condizioni di lavoro più sicure durante le ondate di caldo estremo.