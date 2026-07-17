Milano

Milano 2027: cantiere centrodestra, obiettivo sicurezza

Il capoluogo lombardo è ormai immerso in una precampagna elettorale per le comunali del 2027 che appare già densa di interrogativi

di Angelo Vitale - 17 Luglio 2026

Palazzo Marino, sede del Comune di Milano

Milano 2027: nel cantiere del centrodestra obiettivo sicurezza per confermare la città motore economico del Paese.

Milano 2027: è già precampagna elettorale

Archiviata la parentesi di Milano-Cortina, il capoluogo lombardo è ormai immerso in una precampagna elettorale per le comunali del 2027 che appare già densa di interrogativi.

Per il centrodestra, la sfida per la successione a Giuseppe Sala, l’occasione per la sfida del ritorno al governo cittadino dopo quindici anni di opposizione.

In questo scenario, la coalizione si muove tra una necessaria cautela e l’esigenza della determinazione, consapevole che l’anticipo della scelta sarà fondamentale per non ripetere la debacle del 2021.

Le mosse in campo

Figure istituzionali come il presidente del Senato Ignazio La Russa premono da tempo per individuare un candidato forte e preparato, sollecitando i partiti a una sintesi, finora apparsa complessa.

Il panorama dei rumors si è arricchito di profili pesanti. Negli ultimi giorni, l’ipotesi di un clamoroso inserimento di Carlo Cottarelli. L’economista ha avuto un incontro informale proprio con La Russa per un primo confronto su una possibile corsa a Palazzo Marino, opzione che non ha escluso, ancorandola alla definizione di un programma preciso sul quale puntare.

E nei partiti cosa succede?

Uno scenario che divide però gli alleati. Forza Italia e le aree moderate guardano con favore a un profilo capace di intercettare il voto centrista e della sinistra delusa. La Lega resta ferma su una candidatura identitaria, per esempio quella di Silvia Sardone, europarlamentare uscita vincitrice dalle primarie interne del Carroccio.

Sullo sfondo, sempre il nome di Maurizio Lupi e quelli di Giovanni Bozzetti, stimato per la sua esperienza in Fondazione Fiera Milano e dell’imprenditore Antonio Civita, che ha rotto gli indugi con il sostegno del Partito Liberal Democratico puntando su un programma di crescita e sblocco dei cantieri.

Obiettivo sicurezza

La partita si giocherà inevitabilmente sul terreno della sicurezza urbana. Milano vive una frattura profonda, alimentata da un degrado quotidiano che vede bande giovanili – i “maranza” e le gang transnazionali come i Latin Kings – condizionare la qualità della vita in centro ma pure nelle periferie e nelle zone limitrofe dei passanti ferroviari.

In soccorso e in risposta a questo clima di insicurezza, potrà operare l’impulso assegnato dal governo a questa priorità. Dell’ultimora il via libero del CdM al nuovo ddl Sicurezza, che introduce pure il fermo preventivo per i minorenni e nuove misure di prevenzione da adottare nei centri urbani.

Il centrodestra ha finora espresso la necessità di un sindaco “manager”, capace di coniugare legalità e pragmatismo amministrativo per governare la Holding Comune di Milano e le decine di migliaia dei suoi dipendenti.

Le scelte

Tuttavia, il futuro della città passa anche per la sua capacità di rimanere il cuore finanziario del Paese e attrattore di capitali esteri. La sfida del 2027 richiederà, per esempio, una vision lucida sul superciclo infrastrutturale dei data center. Con investimenti stimati in 21,8 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, l’Italia — e Milano in particolare — si sta consolidando come hub strategico per l’intelligenza artificiale e la gestione dei dati.

Un sindaco moderato dovrà saper pianificare questo sviluppo tecnologico garantendo semplificazione burocratica e stabilità infrastrutturale.

Le strategie

Da superare, l’abituale scoglio di possibili veti incrociati, per presentare una proposta unitaria fondata su contenuti e non su nomi calati dall’alto. La sfida a un centrosinistra che oggi si dice sia avanti nei sondaggi, ma frammentato tra anime radicali e moderate, diventerà un reale testa a testa per il futuro della metropoli lombarda.