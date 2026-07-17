Cronaca

Milano, incendio in un palazzo vicino alla Rinascente

di Redazione - 17 Luglio 2026

Un incendio è scoppiato stamattina a Milano in un palazzo nei pressi del centro commerciale La Rinascente. Il rogo è scoppiato sul tetto dello stabile accanto piazza Duomo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, con numerosi mezzi e diverse autoscale. Il palazzo si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele. Da lì si è alzata una nube di fumo visibile da lontano.

I soccorsi sono in corso e le cause in accertamento.