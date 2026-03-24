Esteri

Raid israeliani su Iran e Libano

L'attacco a Bshamoun rivela il reale obiettivo dell'operazione dello Stato ebraico in Libano

di Ernesto Ferrante - 24 Marzo 2026

Nuovi attacchi israeliani contro obiettivi in Iran. Secondo Ynet, le Idf stanno prendendo di mira siti per il lancio di missili e altre strutture nell’ovest della Repubblica islamica dopo che sei persone sono rimaste lievemente ferite in seguito all’impatto di un missile balistico lanciato da Teheran contro Tel Aviv. Stando alla polizia israeliana, il missile aveva una testata con cento chili di esplosivo e ha causato danni a diversi edifici e auto. Gli iraniani hanno “bucato” ancora una volta il sistema difensivo multi-strato dello Stato ebraico.

Le Fmp accusano gli Usa

Le Forze di mobilitazione popolare (Fmp) dell’Iraq hanno denunciato l’uccisione del loro comandante delle operazioni ad Anbar, nell’ovest del Paese, in un raid Usa. “In un atto di aggressione flagrante e codardo, il comandante delle operazioni di Anbar nelle Forze di Mobilitazione Popolare, Saad Dawai al Baiyi, è morto insieme a un gruppo dei suoi eroici compagni, a seguito di un attacco aereo statunitense a tradimento contro il quartier generale mentre adempivano al loro dovere nazionale”, recita il comunicato del gruppo che riunisce una serie di milizie filoiraniane.

Le Fmp hanno definito l’azione un “crimine atroce” che rappresenta “una flagrante violazione della sovranità dell’Iraq, un pericoloso disprezzo per la vita dei suoi figli e che rivela ancora una volta la natura della strategia aggressiva che non rispetta il diritto Internazionale né le norme umanitarie”. Annunciata “la ferma risoluzione e determinazione di proteggere l’Iraq e difendere la sua sovranità con tutti i mezzi legittimi”.

Islamabad pronta ad ospitare i negoziati tra Iran e Stati Uniti

Il Pakistan è “sempre pronto a ospitare colloqui” a patto che “le parti lo desiderino”. Lo ha confermato alla Bbc il portavoce del ministero degli Esteri di Islamabad, Tahir Andrabi, all’indomani delle notizie di un possibile incontro in territorio pachistano delle delegazioni di Usa e Iran per mettere fine al conflitto attraverso gli strumenti della diplomazia. Il portavoce non ha confermato se ci siano stati contatti sui possibili colloqui.

Fuoco israeliano sul Libano

Bombe israeliane a sud di Beirut. Lo ha reso noto il ministero della Sanità libanese, precisando che “il raid del nemico israeliano sulla città di Bshamoun, nel distretto di Aley, ha provocato, in un bilancio preliminare, il martirio di due cittadini e il ferimento di altri cinque”. Bshamoun si trova al di fuori delle roccaforti tradizionali di Hezbollah. Una conferma delle reali intenzioni di Israele, che sta usando l’alibi delle operazioni mirate contro il Partito di Dio per occupare militarmente una parte del Libano.