Raid russo su Dnipro, un sopravvissuto estratto dalle macerie

Askanews Video

Nove morti nell’attacco, continuano le operazioni di soccorso.

di Askanews - 2 Giugno 2026

Milano, 2 giu. (askanews) – Nella città di Dnipro, nel sud dell’Ucraina, i soccorritori estraggono un sopravvissuto dalle macerie di un edificio di quattro piani parzialmente demolito da un attacco russo che ha causato la morte di nove persone, tra cui un bambino, e il ferimento di almeno 37, secondo quanto dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky. Ventidue persone sono ancora ricoverate in ospedale, quattro delle quali in condizioni critiche, ha aggiunto Zelensky, mentre diverse persone risultano ancora disperse.