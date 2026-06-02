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Ponte del 2 giugno prima prova di esodo estivo: 14 milioni di italiani in viaggio

di Marco Montini - 2 Giugno 2026

Il desiderio di viaggiare sembra farsi sentire maggiormente quando si è alle porte dell’estate. La Festa della Repubblica rappresenta, in questa ottica, il primo passaggio fondamentale per il popolo dei vacanzieri, vista e considerata la fortunata congiuntura che vede la festività cadere proprio nella giornata di martedì: un mega ponte che, secondo Federalberghi, potrebbe portare in viaggio fino a 14,3 milioni gli italiani. “I dati ci regalano una visione abbastanza rassicurante riguardo l’atteggiamento degli italiani che si trovano di fronte ad una possibilità di vacanza – ha spiegato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a commento dell’indagine -. I nostri connazionali mostrano ancora una volta di non voler rinunciare al viaggio, peraltro privilegiando il soggiorno nelle strutture alberghiere e considerando l’Italia, evidentemente, il luogo maggiormente attrattivo rispetto all’estero”.

Ma dove andranno le famiglie del Belpaese in vacanza? Nella scelta della meta le località marine saranno le preferite: scelte dal 40,2% dei viaggiatori, il 26,7% si recherà nelle città d’arte, il 16,6% andrà in montagna. Un 7,9%, secondo Federalberghi, prediligerà una località termale e del benessere e un altro 6,4% ne approfitterà per una pausa in una località lacuale. Mentre oltre un italiano su due non varcherà i confini della propria regione di residenza. Per coloro che invece si recheranno all’estero, vincono a mani basse le grandi capitali europee (96,6%).

STIME POSITIVE PER IL MINISTERO DEL TURISMO

Anche secondo il ministero del Turismo, le stime per il ponte del 2 giugno si preannunciano positive, complici anche le previsioni meteo che darebbero bel tempo in tutta Italia.

Con un incremento significativo della saturazione alberghiera e delle ricerche aeree verso le principali destinazioni italiane. Stando all’analisi dell’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, nel periodo dal 29 maggio al 4 giugno 2026, infatti la saturazione Ota, si attesta al 53,2%, con un incremento del 4,3% rispetto all’anno precedente.

Analizzando specificamente le giornate del Ponte del 2 giugno, la saturazione raggiunge il 55,7% segnando un aumento del 4,2% rispetto al 51,5% del 2025. Questi dati, estratti il 25 maggio 2026, indicano che la saturazione potrebbe continuare a crescere avvicinandosi al periodo festivo. In particolare, la saturazione delle strutture alberghiere è aumentata, passando dal 48% del 2025 al 53% del 2026.

Le principali destinazioni italiane d’altronde mostrano valori superiori alla media, con Bologna al 60% (+17% anno su anno), Napoli al 59% (+5%), Venezia al 58% (+16%) e Palermo al 58% (+6%). Per quanto riguarda gli affitti brevi, invece, il livello di saturazione si stabilizza al 53%, mantenendo un sostanziale equilibrio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con alcune destinazioni che registrano performance superiori: Venezia al 64% (+12% rispetto al 2025), Roma al 61% (+4%) e Bari al 61% (+3%). Il confronto con i principali competitor europei, considerando la festività italiana, evidenzia che i dati nostrani di saturazione per il 2 giugno risultano superiori: più 5% sulla Grecia attestata intorno al 50,5%, più 13% sulla Francia al 42,5% e più 17% sulla Spagna al 38,7%. Numeri, dunque, assolutamente significativi.

ITALIANI SULLE STRADE, L’ANALISI DELL’ANAS

Chiaramente oltre 14 milioni di italiani in viaggio vuol dire anche maggior traffico sulle strade. “La prima prova del prossimo esodo estivo”, ha definito Anas questo ponte del 2 giugno, in cui si prevede traffico intenso sia per gli spostamenti locali sia per quelli di lunga percorrenza con priorità per le località di mare. In vista del prossimo weekend, dunque, il traffico si intensificherà tra la serata di venerdì 30 maggio e la mattinata di sabato 31 maggio con una maggiore concentrazione sulle direttrici per le località marittime.

Più interessate le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l’A2 Autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti nella serata del 2 giugno lungo le direttrici dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’Autostrada A19 in Sicilia, la Statale 1 “Aurelia” tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la Statale SS309 “Romea” e la Statale SS16 “Adriatica”.

Sull’intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti, fa sapere ancora Anas, sarà sospesa domenica Primo giugno e lunedì 2 giugno dalle ore 7 alle 22. Durante il lungo fine settimana sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale: la presenza su strada di Anas sarà di 2.050 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 230 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.