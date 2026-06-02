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La Svizzera? Seconda al mondo per export caffè

La legge elvetica riconosce la torrefazione come la lavorazione decisiva che conferisce al bene l'origine del Paese in cui avviene

di Giorgio Brescia - 2 Giugno 2026

Una nazione, peraltro in Europa, è depositaria di un aroma che domina i mercati globali con precisione chirurgica nonostante non possegga nemmeno una pianta di caffè: benvenuti in Svizzera, il Paese che ha trasformato un paradosso economico in un impero finanziario da milioni e milioni di franchi.

Il primato

Nonostante il clima alpino sia l’antitesi delle foreste tropicali, la Confederazione Elvetica è oggi il secondo esportatore mondiale di caffè per valore economico, posizionandosi subito dietro al colosso Brasile.

Com’è possibile che un territorio senza piantagioni riesca a superare giganti produttori del calibro di Colombia, Etiopia e Vietnam? Oltralpe, l’alchimia della “trasformazione sostanziale”. Il segreto del successo svizzero non risiede nella terra, ma nell’ingegno industriale e in una sapiente cornice giuridica.

Svizzera, seconda nel mondo per l’export di caffè

Il modello di business elvetico si fonda su una creazione di valore aggiunto senza precedenti. Secondo i dati del Barometro dell’Università di San Gallo, il caffè verde viene importato a un prezzo medio di circa cinque dollari al chilo. Una volta varcati i cancelli delle torrefazioni svizzere, ne esce trasformato in un prodotto finito il cui valore schizza a 26,80 dollari al chilo.

Questo scarto vertiginoso ha reso il caffè il primo prodotto agricolo d’esportazione del Paese, con una quota che sfiora il 33% del settore, superando icone nazionali storiche come il formaggio e il cioccolato. La chiave di volta è il concetto giuridico di “trasformazione sostanziale”.

La legge riconosce la torrefazione come la lavorazione decisiva che conferisce al bene l’origine del Paese in cui avviene, permettendo così al caffè di fregiarsi del prestigioso marchio svizzero alle dogane.

La Coffee Valley d’oltralpe

L’epicentro di questo fenomeno è la cosiddetta «Coffee Valley», sorta intorno alle sponde del Lago Lemano. Qui hanno sede colossi come Nestlé (con i brand Nescafé e Nespresso), che hanno rivoluzionato il consumo domestico. Solo Nespresso concentra la produzione mondiale delle sue capsule in tre stabilimenti, tutti rigorosamente ubicati in Svizzera. Ma l’influenza elvetica non si ferma ai chicchi tostati.

La Svizzera detiene il controllo del 70% del mercato mondiale delle macchine da caffè, grazie a eccellenze ingegneristiche come Jura, Schaerer e Thermoplan, quest’ultima fornitrice esclusiva di ogni singola macchina presente nei punti vendita Starbucks nel mondo. Inoltre, il potere commerciale è immenso: si stima che tra il 60% e il 70% di tutto il caffè verde scambiato globalmente passi attraverso gli uffici di trading svizzeri.

Le zone d’ombra

Nonostante il successo scintillante, il settore non è privo di zone d’ombra. Le radici del commercio elvetico affondano in un passato coloniale controverso, con famiglie che gestivano piantagioni a Cuba dove gli schiavi erano costretti a turni di 14 ore sotto stretta sorveglianza. Oggi, sebbene siano nate piattaforme svizzere per promuovere il caffè sostenibile, molti osservatori sollevano dubbi sulla loro reale efficacia, poiché basate esclusivamente sulla volontarietà delle imprese.

La sfida futura per l’impero invisibile della Svizzera sarà quella di conciliare i profitti da record con una maggiore equità verso i produttori che, a differenza degli elvetici, il caffè lo coltivano con fatica sotto il sole.