Politica

Meloni: “Chiediamoci che Repubblica vogliamo essere”

Il Capo dello Stato Mattarella con la premier ai Fori Imperiali

di Angelo Vitale - 2 Giugno 2026

Roma si tinge di tricolore per gli 80 anni della Repubblica Italiana, Mattarella e Meloni alla tradizionale parata ai Fori Imperiali.

Gli 80 Anni ai Fori Imperiali

L’evento, accompagnato dal passaggio delle Frecce Tricolori, celebra oggi il “cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme” fin dal 1946.

La premier Giorgia Meloni, in un messaggio carico di significato, ha definito questa ricorrenza come una vera e propria “festa di responsabilità”.

Meloni sulla “Repubblica che vogliamo essere”

Rivolgendosi alla nazione, ha posto un interrogativo cruciale per il futuro: “Chiediamoci che Repubblica vogliamo essere domani”. Secondo la premier, l’Italia sta dando grande prova di sé nonostante le sfide attuali, ma è fondamentale riconoscere la “responsabilità che ciascuno di noi ha nel custodire e rafforzare ogni giorno questo patrimonio”, fatto di sacrificio, coraggio e unità nazionale.

Le parole di Mattarella

A dare profondità istituzionale alla giornata pure le parole del presidente Sergio Mattarella, che ha descritto la Costituzione come la nostra “casa comune”.

Il Capo dello Stato ha ricordato come il suffragio universale del 2 giugno 1946 sia stato un “atto di libertà senza precedenti”, capace di superare le macerie della guerra e del totalitarismo. E ha esortato alla piena attuazione dei valori costituzionali, che garantiscono i diritti della comunità richiamando, al contempo, ai “doveri di solidarietà”.

Il presidente ha inoltre sottolineato l’impegno dell’Italia, insieme all’Europa, per il “ripristino del valore delle regole” nella comunità internazionale. E definite le Forze Armate un pilastro essenziale per la pacifica convivenza tra i popoli. “Viva le Forze Armate, viva la Repubblica”, ha concluso Mattarella, rinnovando l’impegno collettivo verso i valori che fondano la nostra democrazia.