Attualità

Ranucci ha scelto: va a Rainews, addio ufficiale a Report

L'ex conduttore ha sciolto le riserve, l'annuncio su Instagram

di Giovanni Vasso - 20 Ottobre 2026

La notte ha portato consiglio a Sigfrido Ranucci: via da Report, ha scelto di tornare a Rainews. L’annuncio dell’ex conduttore della trasmissione di inchiesta di Raitre arriva da Instagram. Dove Ranucci ha sciolto le riserve spiegando di aver preso una decisione. Non senza, però, dedicarsi un rutilante post in cui, ripercorre le tappe della sua carriera e si dipinge coi toni della vittima delle cause di forza maggiore. Insomma, la parola fine sulla vicenda è ancora lontana.

Ranucci ha scelto Rainews

Ranucci ha scelto dunque Rainews. E lo ha fatto, come scrive nel post consegnato ai social, perché messo di fronte a un bivio. “Dopo la rimozione da Report, la Rai mi ha posto davanti a una scelta: la sede del Cairo in qualità di corrispondente, il Tg3 a disposizione del direttore, oppure Rainews24 con delega agli approfondimenti. Ringrazio il direttore Luca Terzulli e i colleghi del Tg3 per avermi aperto, in un momento così complicato della mia vita professionale, le porte di quella testata dove trentasei anni fa ho mosso i primi passi: prima come assistente ai programmi, poi come giornalista”.

Il passato che (non) torna

Ranucci ha sciolto le riserve: “Dopo giorni tormentati ho scelto di tornare a Rainews, il porto da cui ero salpato prima di approdare a Report”. E dei dì che furono l’assalse il sovvenir: “Milena Gabanelli mi chiamò dopo aver realizzato l’inchiesta che denunciò l’uso di armi chimiche da parte degli Stati Uniti, il fosforo bianco, a Falluja: un lavoro realizzato tra il 2004 e il 2005 che, per la prima volta nella sua storia, portò il nome della Rai nel mondo con uno scoop internazionale. Armi tremende che ancora oggi, nel silenzio degli indecenti, vengono usate da Israele a Gaza e in Libano”.

Ritorno tra amici

Ranucci, dopo aver ripercorso la sua carriera, pensa al futuro. “Oggi il direttore è Federico Zurzolo, che ringrazio per la fiducia. Ritroverò tanti vecchi compagni di quella Rainews appena nata che alla fine degli anni 90, come una nave corsara, solcava il mare in tempesta dell’informazione. Torno da dove sono partito con la certezza di aver fatto tutto ciò che dovevo e di aver contribuito per 20 lunghi anni al successo di una trasmissione come Report è il fiore all’occhiello della televisione pubblica e del giornalismo d’inchiesta nazionale e internazionale”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’