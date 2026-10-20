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Trump: “C’è l’immigrazione dietro le proteste in Italia e Francia”

Donald Trump ne è convinto: “C’è l’immigrazione dietro le proteste anche in Italia”

di Maria Graziosi - 20 Ottobre 2026

Donald Trump ne è convinto: “C’è l’immigrazione dietro le proteste anche in Italia”. Il presidente americano ha commentato i disordini che si sono verificati nel fine settimana a Milano e nelle altre città del nostro Paese. E lo ha fatto mettendoli di fianco a quanto è accaduto in Francia. Dove le proteste si sono trasformate in scontri aperti con le forze di polizia. Il simbolo delle manifestazioni in Francia è diventata la distruzione del municipio di Limonges. Negli Stati Uniti, quelle immagini, hanno destato sensazione. E il Capo degli States punta con decisione il dito sull’immigrazione.

Trump: “Immigrazione dietro le proteste in Italia e Francia”

La lettura di Donald Trump dei fatti in Italia (e Francia) è semplice: l’immigrazione è alla base di quanto sta succedendo. Non c’è altra ricetta secondo il tycoon: bisogna chiudere le frontiere. Questa, naturalmente, è l’opzione che lui persegue negli Stati Uniti. E non senza durissime polemiche considerando le azioni dell’Ice che è finita all’indice e non solo dei democratici per i “rastrellamenti” di stranieri in tutte le città americane. Ma secondo Trump c’è un altro aspetto della vicenda che non può essere dribblato.

“L’Europa non è più la stessa”

“Francia e Italia sono paesi peggiori di quello che erano”, ha aggiunto Trump riferendosi chiaramente all’immigrazione e alle proteste. “Se l’Europa non chiude i confini è finita”, ha chiosato, rivolgendosi ai giornalisti alla Casa Bianca. Non è una posizione inedita, quella del presidente Usa. Ma ora che le rivolte di piazza hanno riportato l’Italia al centro del mondo, il tema diventa politico e le frasi del capo degli Stati Uniti scatenano il dibattito.

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