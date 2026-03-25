Attualità

Rapina disabile e pesta la figlia, arrestato 23enne

In manette un marocchino, si cerca il complice a Torino

di Paolo Diacono - 25 Marzo 2026

Rapina una disabile in carrozzina dopo aver pestato la figlia: arrestato un 23enne di origini nordafricane a Torino. I fatti si sono verificati nei giorni scorsi, per la precisione, l’11 di marzo. Dopo le indagini, i carabinieri hanno stretto il cerchio attorno al presunto rapinatore. Che, dopo aver aggredito la ragazza che accompagnava la madre nei pressi di un supermercato si è dato alla fuga salendo su un monopattino insieme a un complice.

Rapina a disabile e pesta la figlia

L’aggressione brutale nei pressi di un supermercato a in corso Romania nel capoluogo torinese. Erano in due. Si sono avvicinati a una 47enne, strappandole due catenine che portava al collo. La figlia, una 19enne, ha cercato di difendere la madre disabile dalla rapina. Ma è stata pestata dal malvivente. Dopo averla picchiata, il bandito è salito sul monopattino scappando via dal super insieme al complice. Che, tuttora, è irreperibile ed è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine.

L’arresto del rapinatore

L’inchiesta ha permesso di identificare in un 23enne marocchino l’autore della rapina ai danni della donna disabile e di sua figlia. Si tratta di un senza fissa dimora che è stato pizzicato dai carabinieri in piazza Repubblica di Torino. Il giovane è stato arrestato il 16 marzo ma il giudice per le indagini preliminari, che non ha convalidato il fermo, ha deciso di emettere a suo carico un decreto di carcerazione. Ora si trova in carcere mentre proseguono le ricerche del complice, un connazionale di 29 anni, pure lui ritenuto senza fissa dimora.