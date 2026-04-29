Re Carlo ricorda post 11 settembre: stessa determinazione per Ucraina

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L’invito all’unità nel discorso al Congresso fra gli applausi

di Askanews - 29 Aprile 2026

Washington, 29 apr. (askanews) – Re Carlo III d’Inghilterra ha dichiarato al Congresso degli Stati Uniti, fra gli applausi, che è necessaria una solida unità occidentale per garantire la pace in Ucraina, mentre la guerra continua a mettere alla prova la determinazione della NATO. “Quella stessa determinazione incrollabile è necessaria per la difesa dell’Ucraina, per garantire una pace veramente giusta e duratura”, ha affermato, aggiungendo che la forza dell’alleanza risiede nel “cuore della NATO” e avvertendo che le nuove minacce richiedono uno sforzo maggiore in materia di difesa.