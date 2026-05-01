Torino

Margherita, i giardini e la storia a Stupinigi

di Redazione - 1 Maggio 2026

Né Versailles né la Reggia di Venaria, solo la Palazzina di Caccia di Stupinigi: ma che incanto il giardino interno che circonda la residenza sabauda che non siamo mai riusciti a vedere. Il giardino storico che da qualche settimana possiamo ammirare in tutta la sua bellezza è stato in gran parte rimesso a posto, riportato all’originario splendore, com’era alcuni secoli fa, e riaperto al pubblico. C’è ancora molto da fare e… anche tanta erba da tagliare.. e ci vogliono anche molti quattrini ma poco alla volta anche Stupinigi ritroverà la sua bellezza di un tempo. Oltre al Giardino Storico c’è la mostra “Sulle strade della regina” (fino al 28 giugno) e la possibilità di entrare nelle stanze di Margherita nell’Appartamento di Levante. Insomma, un breve “viaggio” dentro la Palazzina com’era ai tempi di Margherita di Savoia, a cent’anni dalla morte. Tante dunque sono le proposte che la Palazzina di Stupinigi offre ai visitatori per il ponte del 1 maggio e anche oltre. Quando Margherita di Savoia frequentò Stupinigi verso la fine dell’Ottocento la Palazzina non era più usata per la caccia come nel Settecento, era diventata una residenza elegante per visite ufficiali, ricevimenti, momenti di relax e villeggiatura per la famiglia reale, feste e soggiorni. Ecco perché Margherita, moglie di Umberto I di Savoia, frequentava spesso quella meraviglia di Stupinigi.

Partecipava per esempio a eventi di corte nella bella stagione e usava la residenza come luogo di svago lontano da Roma e dopo l’assassinio di Umberto I mantenne l’abitudine di frequentare i numerosi palazzi sabaudi inclusa Stupinigi. Con abiti raffinati e forte presenza simbolica la regina partecipava a questi eventi con grande cura scenografica. E oggi possiamo immaginarla, come d’altronde si vede su fotografie d’epoca e immagini tratte da riviste del primo Novecento, a passeggio nei viali del parco, che conversa con gli ospiti oppure partecipa a intrattenimenti musicali e incontra artisti e intellettuali. Ma se proviamo ad animare la scena.. vediamo arrivare anche la carrozze nel grande viale di Stupinigi con Margherita, sempre elegante, che accoglie gli ospiti, dame e ufficiali e insieme a loro entra nel grande salone della Palazzina. Era più o meno questa una giornata tipo della regina a Stupinigi. In realtà carrozze e auto le vediamo davvero nella mostra “Sulle strade della Regina. Alle origini dell’automobile moderna”, fino al 28 giugno, esposte nella Citroniera di Ponente dove si racconta il passaggio dalla carrozza all’automobile ai tempi di Margherita di Savoia. Prodotta da FOM, Fondazione Ordine Mauriziano e MAUTO, Museo Nazionale dell’Automobile, l’esposizione mette per la prima volta a confronto automobili storiche provenienti dal MAUTO e carrozze ottocentesche della collezione Nicolotti Furno attraverso un secolo di cambiamenti culturali e tecnologici, dalle carrozze, come Landau Ronde, Phaeton, Coupè Brougham alle prime auto italiane e straniere, tra cui Fiat Tipo Zero A, Isotta Fraschini BN 30/40 HP, Oldsmobile 6C Curved Dash, Benz Victoria. “Non solo una regina, spiegano gli organizzatori delle mostre, ma una donna con un gusto preciso, abitudini quotidiane, affetti, rituali e un’idea moderna dell’abitare”. Con “Le stanze di Margherita” la Palazzina di Caccia invita i visitatori ad entrare nella dimensione più privata di Margherita di Savoia, ultima sovrana ad abitare la dimora reale tra il 1901 e il 1919, prima della sua trasformazione in museo. A questo proposito ci sarà anche una visita guidata attraverso gli ambienti abitati dalla prima regina d’Italia venerdì 8 maggio alle ore 15,45. Prenotazione obbligatoria 011-6200601 stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it .

Giorni e orari di apertura della Palazzina di Caccia di Stupinigi e Giardino Storico: da martedì a venerdì 10-17,30 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi 10-18,30 (ultimo ingresso ore 18).

Filippo Re

IL TORINESE