Ambiente

Redditi, urbanistica e digitale contro la desertificazione dei centri storici

di Martino Tursi - 14 Ottobre 2026

La desertificazione avanza, Confesercenti propone un decalogo per contrastarla e ripopolare i centri storici delle nostre città. I punti sono sostanzialmente tre. E li ha elencati Nico Gronchi, presidente dell’organizzazione confederale: “Il primo, una tenuta del potere di acquisto delle famiglie con strumenti adeguati”. In un momento in cui il carovita mangia i risparmi e impoverisce le famiglie, il contrasto all’inflazione rappresenta la base su cui costruire una strategia che ambisca a essere davvero efficace. “Il secondo, uno strumento legato agli investimenti”.

Come sconfiggere la desertificazione in tre mosse

Necessario, altroché, come spiega Gronchi: “Oggi non si fa più impresa in Italia e l’arrivo delle nuove tecnologie non riesce a scaricare sull’impresa reale la potenza con la quale si potrebbe fare invece un grande investimento sull’innovazione. Quindi abbiamo chiesto al governo dei voucher per quanto riguarda tutta la parte digitale”. Se non sei online, e soprattutto se non ci stai come si deve, rischi davvero grosso. Poi c’è il tema delle città. La richiesta è altrettanto netta, accompagnata da un’altra proposta a essa correlata: “Una nuova rigenerazione urbana attraverso strumenti come, ad esempio, la nostra proposta di legge, ma anche un canone speciale sulle locazioni come la cedolare secca, che possono essere strumenti che fanno ripartire l’economia del Paese”.

Dai redditi fino alla sicurezza urbana

La strategia concentrica proposta da Confesercenti, dunque, chiama in causa direttamente il governo. E naturalmente chiede che in vista della Manovra siano dedicate importanti risorse, sia finanziarie che di visione, proprio alla sopravvivenza dei negozi di prossimità. Non è un mistero: nei centri storici delle grandi città sopravvivono solo (o quasi) attività apri e chiudi che vendono chincaglierie ai turisti. Persino i bar, con la concorrenza dei self h24, soffrono e tirano giù la clair. Una sorta di degrado, in un certo senso, delle città che contribuisce a renderle se non invivibili quantomeno chiuse, trasformate. Alla meglio in luna park, alla peggio in scenari alla Gta San Andreas.

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